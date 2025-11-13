24. Korriak
Ane Elordi, Korrikaren koordinatzailea: "Euskara arnasa da"

Ane Elordi
18:00 - 20:00
Ane Elordi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ane Elordi  Korrikaren arduradunak adierazi du "Euskara gara" leloak jendartea duela helburu. Bere hitzetan, "Euskal Herriak arnasa berria behar du; euskararen herrira jauzi egin nahi duten guztien herria gara, berton jaioak izan zein kanpotik etorriak. Euskara da gure arnasa, elkarren zaintzaren hizkuntza, justizia sozialaren hizkuntza".

Korrika 2024 Euskara Gizartea

