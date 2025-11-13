SOS DEIAK
Esta es la alerta que se ha escuchado en los móviles de Álava

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alerta mezua entzun dute gaur arabarrek mugikorrean
Agencias | EITB

Ha sido un simulacro para comprobar si el sistema Es Alert funciona de forma eficaz. El pitido ha ido acompañado de un mensaje tranquilizador que indicaba que se no trataba de una situación de riesgo real. La alarma también se ha probado en Balmaseda y algunos barrios de Bilbao.

Balmaseda Vitoria-Gasteiz Bilbao Araba-Álava Alertas Meteorológicas SOS Deiak Sociedad

