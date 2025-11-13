SOS DEIAK
Alerta mezua entzun dute gaur arabarrek mugikorrean

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Es Alert sistemak modu eraginkorrean funtzionatzen duen egiaztatzeko simulakroa izan da. Alerta-soinuarekin batera, mezu lasaigarri bat bidali da, ez dela benetako arrisku-egoera adierazteko. Es Alert sistema Balmasedan eta Bilboko auzo batzuetan ere probatu da.

Balmaseda Gasteiz Bilbo Araba Alerta Meteorologikoak SOS Deiak Gizartea

