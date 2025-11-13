Alerta mezua entzun dute gaur arabarrek mugikorrean
Es Alert sistemak modu eraginkorrean funtzionatzen duen egiaztatzeko simulakroa izan da. Alerta-soinuarekin batera, mezu lasaigarri bat bidali da, ez dela benetako arrisku-egoera adierazteko. Es Alert sistema Balmasedan eta Bilboko auzo batzuetan ere probatu da.
Metro Bilbaok bidaia "magikoa" eskainiko du 'Gabonetako Trenean' Olentzero eta Mari Domingirekin batera
Abenduaren 22an egingo duten bidaia berezia 12 urtez azpiko umeentzat dago zuzenduta. Izena emateko epea azaroaren 17tik 23ra egongo da zabalik.
Hegazti gripearen aurka Ministerioak iragarritako neurriak "gehiegizkoak" direla eta "goizegi" hartu direla uste du Bizkaiko Foru Aldundiak
Arantza Atutxa Bizkaiko Natura Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatuak uste du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak hegazti gripearen aurrean ezarritako neurriak "goiztiarrak" eta "gehiegizkoak" direla, eta, ildo horretan, adierazi du ez dela positiborik atzeman lurraldeko ustiategietan.
A-8 autobidean Barakaldon eta Kantabriarako noranzkoan sortutako auto-ilarak N-637 errepidera iritsi dira
Arratsaldeko 16:00ak ondoren kilometro berean baina bi noranzkoetan gertatu diren bi istripuk zirkulazioa oztopatu dute inguru horreta. Hala ere, Bilborako noranzkoan egoera normaltasunera itzuli da.
EAJk, PSEk, PPk eta Voxek atzera bota dute tauromakia "era efektiboan abolitzeko" Sumarrek egindako proposamena
Proposamenak Eusko Jaurlaritzaren adierazpen instituzionala eskatzen zuen, praktika hori arbuiatuz eta erakundeen sostengua baztertuz. EAJk eta PSE-EEk gaiari buruzko eztabaida eskatu dute, eta debekuaren aurka azaldu dira.
Palestinako jokalariak "hunkituta eta eskertuta" daude jasotzen ari diren babesarekin
Palestinako selekzioko jokalariak San Mameseko berdegunera salto egiteko irrikan daude Euskal Selekzioaren aurka jokatzeko. "Ezin dut imajinatu 50.000 pertsona baino gehiago ikustea estadioan Palestinako banderekin", adierazi du Feras Abu Radwan Palestinako selekzioko talde teknikoko kideak.
Ane Elordi, Korrikaren koordinatzailea: "Euskara arnasa da"
Ane Elordi Korrikaren arduradunak adierazi du "Euskara gara" leloak jendartea duela helburu. Bere hitzetan, "Euskal Herriak arnasa berria behar du; euskararen herrira jauzi egin nahi duten guztien herria gara, berton jaioak izan zein kanpotik etorriak. Euskara da gure arnasa, elkarren zaintzaren hizkuntza, justizia sozialaren hizkuntza".
Korrika 24k Errigora ekimena omenduko du, Atharratzetik Bilbora
Herri martxaren hurrengo edizioak Errigoraren lana aitortuko du, eta Atharratzetik Bilbora ibilbidea egingo du martxoaren 19tik 29ra. Mezu ofizialak, "Euskara gara", komunitatearen eta hizkuntzaren etorkizun partekatuaren ideia indartzen du.
Euskarazko hizkuntza-eskakizunak lan-eskaintza publikoak euskaraz eginez edo lanean erabiliz egiaztatu ahal izango dira
Euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretuan jasotakoak.
Ertzaintzak atxilotuen estatistika argitaratu du, jaioterriaren arabera
Beste autonomia-erkidego batzuetan eta atzerrian jaiotako ustezko delitugileen berri ematen hasi da Ertzaintza. Atal horretan bereizten dira EBko herrialdeetatik, Europako gainerako herrialdeetatik, Magrebetik, Afrikako gainerako herrialdeetatik, Latinoamerikatik, Estatu Batuetatik eta Kanadatik, Asiatik, Ozeaniatik eta atzerriko zehaztu gabeko gainerako herrialdeetatik etorritakoak.