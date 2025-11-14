Más seguridad en carretera
Adiós a los triángulos: llega la nueva baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Triangeluei agur: V16 baliza berria dator, urtarrilaren 1etik derrigorrezkoa
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

El nuevo dispositivo sustituirá a los triángulos de emergencia para señalizar averías o accidentes. Se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir del coche, reduce el riesgo de atropellos y avisa automáticamente a la DGT y a los servicios de emergencia.

Tráfico Accidentes de Tráfico Gobierno Vasco KontsumoBIDE Sociedad

