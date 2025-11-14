Segurtasun handiagoa errepideetan

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Triangelurik ez aurrerantzean, V16 baliza berria hemen da eta

18:00 - 20:00
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Gailu berriak larrialdiko triangeluak ordezkatuko ditu matxurak edo istripuak seinaleztatzeko. Ibilgailuaren sabaian jartzen da autotik irten beharrik gabe, harrapatzeko arriskua murrizten du eta automatikoki abisatzen die DGTri eta larrialdi-zerbitzuei.

Trafikoa Trafiko Istripuak Eusko Jaurlaritza KontsumoBIDE Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X