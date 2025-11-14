EL TIEMPO
El viento deja registros extremos en Euskadi, con 180 km/h en zonas expuestas

El viento sur ha dejado rachas de 180 km/h en Gorramendi, ha alcanzado 160 km/h en Aralar y ha provocado problemas puntuales en el trafico aereo.
Viento. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Haizeak muturreko erregistroak utzi ditu Euskadin, 180 km/h-ko abiadurarekin haizeguneetan
author image

EITB

Última actualización

El fuerte viento del sur ha marcado la jornada en Euskadi, con registros muy elevados tanto en zonas expuestas como en áreas pobladas. En Gorramendi se han alcanzado 180 km/h y en Aralar 160 km/h, mientras que en la costa y el interior las rachas tambien han sido destacadas: Zarautz (136 km/h), Donostia (124 km/h), Mallabia (116 km/h), Iurreta (102 km/h), Sokoa (102 km/h) y Bilbo (92 km/h).

El viento ha causado ademas algunas incidencias en el aeropuerto de Bilbo. Un vuelo procedente de Palma de Mallorca, que debia aterrizar a las 8.25, no ha podido tomar tierra en Loiu y ha sido desviado a Barcelona, segun ha informado AENA.

Las autoridades piden precaucion ante la combinacion de rachas fuertes, arbolado inestable y posibles objetos desplazados por el viento, especialmente en zonas altas y costeras.

Eguraldia Sociedad

