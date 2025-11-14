Haizeak muturreko erregistroak utzi ditu Euskadin, 180 km/h-ko abiadurarekin haizeguneetan
Hego haizeak 180 km/h-ko ufadak utzi ditu Gorramendin, 160 km/h-ko abiadura hartu du Aralarren eta arazo puntualak eragin ditu aireportuetan.
Hegoaldeko haize bortitzak markatu du eguna Euskadin, eta erregistro oso altuak izan dira, bai ageriko guneetan, bai eremu populatuetan. Gorramendin 180 km/h-ko abiadura hartu dute, eta Aralarren 160 km/h-koa. Kostaldean eta barnealdean, berriz, honako hauek izan dira boladak: Zarautz (136 km/h), Donostia (124 km/h), Mallabia (116 km/h), Iurreta (102 km/h), Sokoa (102 km/h) eta Bilbo (92 km/h).
Haizeak, gainera, gorabehera batzuk eragin ditu Bilboko aireportuan. Palma de Mallorcatik zetorren hegaldi bat, 08:25ean lurreratu behar zena, ezin izan da Loiun lurreratu, eta Bartzelonara desbideratu dute, AENAk jakitera eman duenez.
Agintariek arreta eskatu dute bolada gogorren, zuhaitz ezegonkorren eta haizeak mugiaraz ditzakeen objektuen konbinazioaren aurrean, batez ere goialdeetan eta kostaldean.
