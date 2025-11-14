FÚTBOL
Ganas e ilusión entre la afición vasca por disfrutar del encuentro Euskal Selekzioa-Palestina

Euskadi - Palestina partida ikusteko gogoak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadi-Palestina norgehiagoka ikusteko gogoak eta ilusioa agerikoak dira euskal zaleen artean
author image

EITB

Última actualización

ETB1 emitirá en directo el encuentro, este sábado, a partir de las 20:20 horas. Además, se ofrecerá un amplio seguimiento en eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna exige al consejero Zupiria que "deje de provocar"

La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores".  "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.
