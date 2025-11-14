INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un incendio obliga a desalojar un camping y 20 viviendas en Hondarribia

El fuego declarado en una ladera del monte Jaizkibel ya ha sido controlado, pero continúan trabajando en la zona para sofocar las llamas. La carretera al faro de Higer permanece cortada. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez 20 etxebizitza hustu dituzte Hondarribian, Higerreko itsasargirako bidean piztutako sute baten ondorioz
author image

EITB

Última actualización

Un incendio forestal declarado este viernes en una ladera del monte Jaizkibel (Hondarribia) ha obligado a desalojar por precaución el camping de Higer y 20 viviendas de la zona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Las llamas han comenzado sobre las 06:00 horas, por causas que se desconocen, en la carretera del faro de Higer. 

El fuego ya ha sido controlado y dotaciones de bomberos trabajan en las labores de extinción. 

La carretera al faro de Higer permanece cortada. 

Incendios Hondarribia Gipuzkoa Titulares de Hoy Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X