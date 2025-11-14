Un incendio forestal declarado este viernes en una ladera del monte Jaizkibel (Hondarribia) ha obligado a desalojar por precaución el camping de Higer y 20 viviendas de la zona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las llamas han comenzado sobre las 06:00 horas, por causas que se desconocen, en la carretera del faro de Higer.

El fuego ya ha sido controlado y dotaciones de bomberos trabajan en las labores de extinción.

La carretera al faro de Higer permanece cortada.