20 etxebizitza eta kanpin bat jendez hustu dituzte Hondarribian, sute baten ondorioz

Jaizkibel mendian piztutako sutea kontrolpean hartu dute, baina suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Horrez gain, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute. 

Goizaldean Hondarribian piztutako baso sutea kontrolpean hartu dute, baina badaezpadako neurri gisa, Higerreko kanpina eta 20 etxebizitza jendez hustu dituzte, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Sutea 06:00ak aldera piztu da, oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, Higerreko itsasargira doan bidean.

Garrak kontrolpean badaude ere, suhiltzaileak sua erabat itzaltzeko lanean ari dira. 

Halaber, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute. 

