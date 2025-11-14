20 etxebizitza eta kanpin bat jendez hustu dituzte Hondarribian, sute baten ondorioz
Jaizkibel mendian piztutako sutea kontrolpean hartu dute, baina suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Horrez gain, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute.
Goizaldean Hondarribian piztutako baso sutea kontrolpean hartu dute, baina badaezpadako neurri gisa, Higerreko kanpina eta 20 etxebizitza jendez hustu dituzte, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Sutea 06:00ak aldera piztu da, oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, Higerreko itsasargira doan bidean.
Garrak kontrolpean badaude ere, suhiltzaileak sua erabat itzaltzeko lanean ari dira.
Halaber, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarikoa, abisu horia haizeagatik eta Herri Urratsen aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
33 abelburu hil dira Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutean
7 abelburu bizirik atera ahal izan dituzte. Suhiltzaileak lanean ari dira sugarrak itzaltzen saiatzeko.
Konpondu dira AP-8an Basaurin, Irunerako noranzkoan, sortutako auto-ilarak
Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da eta gutxienez bederatzi kilometroko auto-ilara luzeak sortu dira AP-8an, Basauri parean, Donostiako noranzkoan. Pertsona bat zauritu da eta errei bat itxita dago.
Triangelurik ez aurrerantzean, V16 baliza berria hemen da eta
Gailu berriak larrialdiko triangeluak ordezkatuko ditu matxurak edo istripuak seinaleztatzeko. Ibilgailuaren sabaian jartzen da autotik irten beharrik gabe, harrapatzeko arriskua murrizten du eta automatikoki abisatzen die DGTri eta larrialdi-zerbitzuei.
Elikadura-alerta zabaldu dute, Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marken gazta sorta batzuetan listeria atzemanda
Ohar batean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du listeria monocytogenesa atzeman dutela Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marketako ardi eta behi esne gordinarekin egindako nahasketa onduko gaztetan.
Zirkulazioa normaltasunera itzuli da A-8 autobidean, Barakaldon, bi istripu tarteko arratsalde zail baten ostean
Arratsaldeko 16:00ak ondoren bi istripu gertatu dira, kilometro berean baina noranzko desberdinetan, eta auto-ilarak sortu dira.
Metro Bilbaok bidaia "magikoa" eskainiko du 'Gabonetako Trenean' Olentzero eta Mari Domingirekin batera
Abenduaren 22an egingo duten bidaia berezia 12 urtez azpiko umeentzat dago zuzenduta. Izena emateko epea azaroaren 17tik 23ra egongo da zabalik.
Alerta mezua entzun dute gaur arabarrek mugikorrean
Es Alert sistemak modu eraginkorrean funtzionatzen duen egiaztatzeko simulakroa izan da. Alerta-soinuarekin batera, mezu lasaigarri bat bidali da, ez dela benetako arrisku-egoera adierazteko. Es Alert sistema Balmasedan eta Bilboko auzo batzuetan ere probatu da.
Hegazti gripearen aurka Ministerioak iragarritako neurriak "gehiegizkoak" direla eta "goizegi" hartu direla uste du Bizkaiko Foru Aldundiak
Arantza Atutxa Bizkaiko Natura Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatuak uste du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak hegazti gripearen aurrean ezarritako neurriak "goiztiarrak" eta "gehiegizkoak" direla, eta, ildo horretan, adierazi du ez dela positiborik atzeman lurraldeko ustiategietan.