Mueren 33 cabezas de ganado en un incendio en una explotación ganadera en Karrantza

33 cabezas de ganado han muerto en un incendio declarado en una explotación ganadera de Karrantza (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Según han informado, se ha tenido conocimiento del incendio a las 08.45 horas de este jueves a través del teléfono de atención ciudadana 062. La Guardia Civil ha movilizado a las patrullas próximas al lugar.

El incendio ha comenzado sobre las 03:15 horas de este jueves en el barrio El Suceso de Karrantza, y dotaciones de bomberos se han desplazado a la zona para proceder a las labores de extinción.

Como consecuencia del fuego han perecido 33 cabezas de ganado y se ha logrado evacuar con vida a 7.

En el pabellón incendiado había paja, además de máquinas agrícolas y combustible.