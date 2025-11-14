SUTEA
33 abelburu hil dira Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutean

7 abelburu bizirik atera ahal izan dituzte. Suhiltzaileak lanean ari dira sugarrak itzaltzen saiatzeko. 

EITB

Sutea piztu da, ostiral goizaldean, Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean eta 33 abelburu hil dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Garrak 03:15 aldera piztu dira, eta suhiltzaileak sua itzaltzeko lanean ari dira. 

Ustiategian zeuden 40 abelburuetatik 7 bizirik ateratzea lortu dute. 

Pabilioian makinak eta erregaia ez ezik, lastoa ere bazegoen. 

