¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en las capitales de Hego Euskal Herria?
Aunque aún falta más de un mes para que comience la Navidad, las capitales vascas se están ya preparando para el fin de año. La decoración navideña está ya en marcha en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y algunas capitales también han anunciado su programa completo de actividades para Navidad. Pero, ¿cuándo encederán las luces en Hego Euskal Herria?
BILBAO
El Ayuntamiento de Bilbao no anunciado aún oficialmente cuándo tendrá lugar el encendido navideño, pero está previsto que sea a finales de mes. Como novedad, mantendrán las luces encendidas hasta las 00:00 horas y el 21 de noviembre abrirán la pista de hielo y el tobogán.
PAMPLONA
Como es costumbre en la capital navarra, el próximo 29 de noviembre, día de San Saturnino, Pamplona encencerá las luces de Navidad. El encendido será por la tarde.
Este año, instalarán motivos, arcos y decoraciones que no han sido utilizadas anteriormente. Renovarán los espacios de libre creación (plaza y Casa Consistorial, Plaza del Castillo y avenida de Carlos III) y también los arcos de las calles Amaya, Paulino Caballero, Bergamín, Estafeta, Chapitela, Mayor y cuesta de Santo Domingo.
SAN SEBASTIÁN
En San Sebastián las luces se encenderán el próximo 28 de noviembre con un espectáculo de 500 drones luminosos. En esta ocasión no será un show de tres días, como en 2024, sino un único espectáculo pero "de mayor calidad".
El acto comenzará a las 19:30 horas.
VITORIA-GASTEIZ
Al igual que San Sebastián, Vitoria-Gasteiz se vestirá de luz el día 28, con casi 800 elementos de decoración navideña. Colocarán un total de 270 arcos luminosos, 148 figuras y 325 árboles con luces.
