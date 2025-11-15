Juzgan a 4 acusados de estafar a una mujer en San Sebastián con falsos cupones premiados
Tres hombres y una mujer se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de cárcel, acusados de estafar 3.000 euros en San Sebastián a una mujer a la que presuntamente le ofrecieron compartir un premio millonario del sorteo de la ONCE con varios cupones supuestamente premiados.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas del 2 de noviembre de 2022, cuando la inculpada y uno de los varones procesados se dirigieron a la víctima en la calle y presuntamente le aseguraron que poseían varios boletos del citado sorteo, premiados con 30 millones de euros.
El texto aclara que, en connivencia con los otros dos encausados, propusieron a la perjudicada repartirse dos cupones para cada uno, si bien para cobrar el premio la víctima debería abonarles antes 10.000 euros o, en su caso, la cantidad máxima que su entidad bancaria le permitiera retirar de su cuenta en aquel momento.
De esta manera, trasladaron a la damnificada en coche hasta una sucursal, en la que sacó 3.000 euros de su cuenta que luego entregó a los inculpados "en la creencia de que recibiría parte de su premio", a pesar de lo cual éstos presuntamente se apoderaron del dinero "sin hacerle entrega" luego de "cupón premiado alguno".
Momentos después del incidente, tres de los procesados fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal a bordo de un vehículo y el restante en las inmediaciones de un centro comercial.
La víctima pudo recuperar así los 3.000 euros que había retirado de su cuenta bancaria.
La Fiscalía considera que, en el caso de los tres varones inculpados, estos hechos son constitutivos de un delito de estafa agravado por el número firme de condenas previas computables, mientras que acusa a la mujer procesada de un delito de estafa con la agravante de reincidencia.
Por este motivo, reclama cuatro años de cárcel y una multa de 270 euros para los tres varones, y tres años de prisión para la mujer.
