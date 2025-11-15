Lau pertsona epaituko dituzte Donostian emakume bati ustez saritutako kupoi faltsuekin iruzur egiteagatik
Hiru eta lau urte arteko espetxe-zigorra eskatzen dute hiru gizon eta emakume batentzat, Donostiako emakume bati zenbait mila euroren truke ustez ONCEren zozketako milioi askoko sari bat eta ustez saritutako beste hainbat kupoi eskaintzea leporatuta.
Fiskaltzaren behin-behineko akusazio idatziaren arabera, gertakariak 2022ko azaroaren 2ko 10:00ak aldera jazo ziren. Orduan, akusatutako emakumea eta auzipetutako gizonetako bat biktimarengana joan ziren kalean, eta zozketa bateko hainbat txartel zituztela esan zioten, guztira 30 milioi euroko saria omen zutenak.
Testuan jaso dutenez, beste bi auzipetuekin bat etorriz, kaltedunari proposatu zioten bakoitzak bi kupoi hartzea, baina biktimak 10.000 euro ordaindu beharko zizkien lehenago, saria kobratzeko, edo banketxeak une hartan bere kontutik erretiratzen uzten zion gehieneko zenbatekoa.
Horrela, kaltetua sukurtsal batera eraman zuten autoz, eta 3.000 euro atera zituen akusatuei ustezko sariaren zati baten truke emateko.
Ustezko iruzurra gertatu eta berehala, udaltzainek auzipetuetako hiru lagun atxilotu zituzten ibilgailu batean, eta laugarrena, merkataritza-gune baten inguruan.
Biktimak bankuko kontutik ateratako 3.000 euroak berreskuratu zituen horrela.
Fiskaltzak lau urteko espetxe-zigorra eta 270 euroko isuna eskatzen du hiru gizonentzat, eta hiru urteko espetxe-zigorra emakumearentzat.
