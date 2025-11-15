GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau pertsona epaituko dituzte Donostian emakume bati ustez saritutako kupoi faltsuekin iruzur egiteagatik

Akusazioaren arabera, 30 milioi euroko txartelak eskaini zizkioten biktimari, unean bertan milaka euro ematearen truke.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru eta lau urte arteko espetxe-zigorra eskatzen dute hiru gizon eta emakume batentzat, Donostiako emakume bati zenbait mila euroren truke ustez ONCEren zozketako milioi askoko sari bat eta ustez saritutako beste hainbat kupoi eskaintzea leporatuta.

Fiskaltzaren behin-behineko akusazio idatziaren arabera, gertakariak 2022ko azaroaren 2ko 10:00ak aldera jazo ziren. Orduan, akusatutako emakumea eta auzipetutako gizonetako bat biktimarengana joan ziren kalean, eta zozketa bateko hainbat txartel zituztela esan zioten, guztira 30 milioi euroko saria omen zutenak.

Testuan jaso dutenez, beste bi auzipetuekin bat etorriz, kaltedunari proposatu zioten bakoitzak bi kupoi hartzea, baina biktimak 10.000 euro ordaindu beharko zizkien lehenago, saria kobratzeko, edo banketxeak une hartan bere kontutik erretiratzen uzten zion gehieneko zenbatekoa.

Horrela, kaltetua sukurtsal batera eraman zuten autoz, eta 3.000 euro atera zituen akusatuei ustezko sariaren zati baten truke emateko.

Ustezko iruzurra gertatu eta berehala, udaltzainek auzipetuetako hiru lagun atxilotu zituzten ibilgailu batean, eta laugarrena, merkataritza-gune baten inguruan.

Biktimak bankuko kontutik ateratako 3.000 euroak berreskuratu zituen horrela.

Fiskaltzak lau urteko espetxe-zigorra eta 270 euroko isuna eskatzen du hiru gizonentzat, eta hiru urteko espetxe-zigorra emakumearentzat.

Gipuzkoa Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari

"Kriminalizazio kanpaina bertan behera uzteko" eskatu diote Segurtasun sailburuari. Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideen hitzetan, "guztiz kontraesankorra da biharko partida normaltasunez eta istilurik gabe joatea nahi duela esatea, eta, aldi berean, partidaren aurreko egunetan tentsioa areagotzen eta antolatzaileak probokatzen aritzea". "Badirudi Eusko Jaurlaritzak bihar istiluak izatea nahi duela", gaineratu dute.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X