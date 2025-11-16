56 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en Hego Euskal Herria, desde que comenzó el año

Este domingo, 16 de noviembre, se ha conmemorado el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una fecha marcada por el dolor, pero también por la reivindicación.

Familiares y miembros de la asociación STOP Violencia Vial han rendido homenaje en Bilbao a todos aquellos que perdieron la vida en la carretera. Un árbol de los deseos, decorado con fotos de víctimas, ha simbolizado ese recuerdo colectivo y la necesidad de tomar conciencia sobre la responsabilidad al volante.

En lo que va de año, 56 personas han muerto en accidentes de tráfico en Euskadi y Navarra. De ellas, 37 en la CAV el año pasado, una cifra que pese a mostrar una ligera tendencia descendente sigue siendo, para la asociación, “inaceptable”.

Según los datos difundidos, el 70 % de los accidentes mortales están relacionados con distracciones al volante, consumo de alcohol o drogas, o velocidad inadecuada. “Son causas evitables”, subraya la presidenta de STOP Violencia Vial, Rosa Trinidad, que insiste en la necesidad de actuar con urgencia.

Más controles y sanciones

Desde la asociación STOP Violencia Vial han reclamado medidas más contundentes para reducir la siniestralidad: incrementar los controles de alcohol y drogas, reforzar la vigilancia y endurecer las sanciones. Rosa Trinidad, presidenta de la asociación, ha recordado que muchas iniciativas se demoran demasiado. Como ejemplo, la presidenta ha mencionado la implantación de la tasa “cero cero” de alcohol al volante, una vieja demanda que, asegura, avanza con excesiva lentitud.

Además, la asociación pide ir “más allá” y reforzar la educación vial y la sensibilización constante. “El objetivo es cero víctimas. No podemos conformarnos con descensos puntuales”, recalca Trinidad.