56 pertsona hil dira trafiko-istripuetan Hego Euskal Herrian urtea hasi zenetik

Bide Indarkeria STOP elkartearen ustez, datu "onartezinak" dira, eta, hori dela eta, premiazko neurriak, kontrol gehiago, zigor gogorragoak eta erakundeen bizkortasun handiagoa eskatu dituzte.

Trafiko Istripuen Biktimak Oroitzeko Nazioarteko Eguna, azaroaren 16a, aldarrikapenez eta doluz beteriko eguna izan da aurten.

Bilboko Areatzan, Bide Indarkeria STOP elkarteko kideek eta senideek  omenaldia egin diete errepidean bizia galdu dutenei. Biktimen argazkiekin apaindutako "desiren" zuhaitz batek sinbolizatu du oroimen kolektibo hori.

Aurten, 56 pertsona hil dira trafiko-istripuetan Euskadin eta Nafarroan, horietako 37 EAEn. Iazko datuekin alderatuz gero beheranzko joera bada ere, kopuru hori "onartezina" dela esan du elkarteak.

Datuen arabera, istripu hilgarrien % 70 distrakzioekin, alkoholaren edo drogen kontsumoarekin edo abiadura desegokiarekin lotuta daude.

"Saihestu daitezkeen istripuak dira", azpimarratu du Rosa Trinidad Bide Indarkeria STOP elkarteko presidenteak, eta premiaz jokatu behar dela nabarmendu du.

Kontrol eta zigor gehiago

Bide Indarkeria STOP elkarteak neurri zorrotzagoak eskatu ditu istripu-tasa murrizteko, hala nola alkoholaren eta drogen kontrolak areagotzea, poliziaren zaintza indartzea eta zigorrak gogortzea.

Rosa Trinidaden esanetan, proposamen guztiak gehiegi atzeratzen dira; "zero zero" alkohol tasa ezartzearena, adibidez.

Elkarteak "haratago" joateko eskatu du, eta trafiko hezkuntza eta etengabeko sentsibilizazioa indartzeko. "Helburua zero biktima izatea da. Ezin gara konformatu jaitsiera puntualekin", azpimarratu du Trinidadek.

