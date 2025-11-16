Homenaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bolivia despide al entrenador vasco Xabier Azkargorta

La afición boliviana, junto a familiares y exjugadores de la mítica selección del 94, ha rendido un emotivo homenaje al entrenador vasco, cuya huella deportiva y humana sigue muy presente en el país.

Xabier Azkargorta. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Boliviak azken agurra eman dio Xabier Azkargortari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Bolivia ha despedido este domingo al entrenador vasco Xabier Azkargorta, técnico que llevó a la selección boliviana al histórico Mundial de 1994. Sus restos han sido enterrados en Santa Cruz, ciudad boliviana en la que pidió descansar.

Familiares, exjugadores de la mítica “Verde” del 94 y numerosas personas del mundo del fútbol han acompañado el féretro tras una misa de cuerpo presente. Figuras como Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar o Marco Sandy han portado el ataúd entre muestras de emoción y el grito colectivo de “Hasta siempre, Bigotón”.

En el exterior, una banda ha interpretado la cueca Viva mi patria Bolivia, símbolo de aquella clasificación mundialista.

Su hijo Mikel ha agradecido el cariño del país latinoamericano y ha recordado el vínculo profundo que su padre mantuvo con Bolivia. También su hija Alejandra y su esposa, Aracely, han expresado su gratitud en una semana especialmente dura para la familia.

Azkargorta, nacido en Azpeitia en 1953, falleció el viernes en Santa Cruz (Bolivia) a los 72 años debido a una afección cardíaca.

Azpeitia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

GASTEIZ ELKARRETARATZEA MAIALEN MAZON
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Finalizada la instrucción del asesinato de Maialen Mazón, Fiscalía y acusaciones piden 45 años de prisión para el acusado

Terminada la instrucción de un caso que en 2023 conmocionó a la sociedad vitoriana, en breve se elegirá el jurado, y después se fijará la fecha del juicio para el primer semestre del próximo año. Maialen, embarazada de gémelos, fue asesinada de 13 puñaladas delante de su hija de 2 años presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella pero que quebraba con asiduidad.

Uribe Kostako institutua Plentzian
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Fiscalía de Menores investiga a varios menores de Plentzia por acosar durante años a una profesora

Los hechos más recientes se remontan al pasado 31 de octubre, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios. Ante esta situación, el centro ha enviado un comunicado en el que señala que es el octavo año consecutivo que la docente sufre acciones de violencia. Por el momento han suspendido todas las excursiones y actividades extraescolares.

Cargar más
Publicidad
X