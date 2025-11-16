Bolivia despide al entrenador vasco Xabier Azkargorta

Bolivia ha despedido este domingo al entrenador vasco Xabier Azkargorta, técnico que llevó a la selección boliviana al histórico Mundial de 1994. Sus restos han sido enterrados en Santa Cruz, ciudad boliviana en la que pidió descansar.

Familiares, exjugadores de la mítica “Verde” del 94 y numerosas personas del mundo del fútbol han acompañado el féretro tras una misa de cuerpo presente. Figuras como Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar o Marco Sandy han portado el ataúd entre muestras de emoción y el grito colectivo de “Hasta siempre, Bigotón”.

En el exterior, una banda ha interpretado la cueca Viva mi patria Bolivia, símbolo de aquella clasificación mundialista.

Su hijo Mikel ha agradecido el cariño del país latinoamericano y ha recordado el vínculo profundo que su padre mantuvo con Bolivia. También su hija Alejandra y su esposa, Aracely, han expresado su gratitud en una semana especialmente dura para la familia.

Azkargorta, nacido en Azpeitia en 1953, falleció el viernes en Santa Cruz (Bolivia) a los 72 años debido a una afección cardíaca.