Boliviak azken agurra eman dio Xabier Azkargortari

Senideek, zaleek eta 94ko selekzioko jokalariek omenaldi hunkigarria egin diote azpeitiar entrenatzaile ohiari.

Xabier Azkargorta. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Boliviak azken agurra eman dio Xabier Azkargorta euskal entrenatzaileari, Boliviako selekzioa 1994ko Munduko Txapelketara eraman zuen teknikariari, igande honetan.

Senideak, 94ko selekzio mitikoko jokalariak eta futbol munduko hainbat pertsona izan dira bertan, eta Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar eta Marco Sandy jokalari ohiek eraman dute hilkutxa, "Hasta siempre, Bigoton" oihu artean.

Elizako kanpoaldean, musika banda batek Viva mi patria Bolivia abestia jo du, munduko txapelketarako sailkapen haren ikurra.

Mikel semeak Latinoamerikako herrialdearen maitasuna eskertu du, eta aitak Boliviarekin izan zuen lotura sakona azpimarratu du. Alejandra alabak eta Aracely emazteak ere euren esker ona adierazi dute familiarentzat bereziki gogorra izan den aste honetan.

Azpeitian 1953an jaiotako entrenatzaile ezaguna ostiralean hil zen, bihotzeko gaixotasun baten ondorioz, 72 urte zituela.

