Acoso
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Fiscalía de Menores investiga a varios menores de Plentzia por acosar durante años a una profesora

Los hechos más recientes se remontan al pasado 31 de octubre, noche de Halloween, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios.
Uribe Kostako institutua Plentzian
Instituto Uribe Kosta, Plentzia. Foto: EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: Adingabe batzuk ikerketapean dira Plentzian, hainbat urtez irakasle bat jazartzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Fiscalía de Menores de Bizkaia se encuentra investigando un caso de “acoso” a una profesora del instituto Uribe Kosta de Plentzia (Bizkaia), por parte de varios alumnos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la profesora ha interpuesto una denuncia por acoso. La profesora habría sido víctima de lanzamiento de huevos y objetos contra su domicilio, sumando otro tipo de agresiones durante años.

Los hechos fruto de la denuncia se remontan al pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios.

Tanto la Fiscalía de Menores como el Departamento de Educación se encuentran investigando lo sucedido, ya que están implicados alumnos de unos 12 o 13 años.

Por el momento, el centro educativo ha suspendido todas las excursiones y actividades extraescolares del mismo; entre ellos, el viaje de estudios de los alumnos de 4º de la ESO.

Plentzia Bizkaia Profesores Educación Sociedad

Te puede interesar

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"

EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable".  Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
Cargar más
Publicidad
X