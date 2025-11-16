La Fiscalía de Menores investiga a varios menores de Plentzia por acosar durante años a una profesora

La Fiscalía de Menores de Bizkaia se encuentra investigando un caso de “acoso” a una profesora del instituto Uribe Kosta de Plentzia (Bizkaia), por parte de varios alumnos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la profesora ha interpuesto una denuncia por acoso. La profesora habría sido víctima de lanzamiento de huevos y objetos contra su domicilio, sumando otro tipo de agresiones durante años.

Los hechos fruto de la denuncia se remontan al pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios.

Tanto la Fiscalía de Menores como el Departamento de Educación se encuentran investigando lo sucedido, ya que están implicados alumnos de unos 12 o 13 años.

Por el momento, el centro educativo ha suspendido todas las excursiones y actividades extraescolares del mismo; entre ellos, el viaje de estudios de los alumnos de 4º de la ESO.