Adingabe batzuk ikerketapean dira Plentzian, hainbat urtez irakasle bat jazartzeagatik

Hain zuzen ere, Halloween gauean izan ziren azken gertakariak, urriaren 31n. Orduko hartan, 50 bat gaztek arrautzak eta limoiak jaurti zituzten irakaslearen etxebizitzaren kontra.

Uribe Kostako institutua Plentzian

Uribe-Kosta Institutua, Plentzia. Argazkia: EITB MEDIA.

Bizkaiko Adingabeen Fiskaltzak "jazarpen" kasu bat ikertzen ari da Plentzian (Bizkaia); hain zuzen ere, Uribe-Kosta institutuko ikasleek irakasle bati egindako "jazarpen" kasu bat.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, irakasleak salaketa bat jarri du jazarpenagatik. Irakasleak salatu duenez, urteetan zehar jaso izan ditu erasoak; horien artean, arrautzen eta objektuen jaurtiketak.

Azken erasoa Halloween gauean gertatu omen zen, urriaren 31n. Horretan, 50 gazte inguruk arrautzak eta limoiak jaurti zituzten irakaslearen etxebizitzaren aurka, baita irakaslea iraindu ere.

Adingabeen Fiskaltza eta Hezkuntza Saila gertatutakoa ikertzen ari dira, 12 edo 13 urte inguruko ikasleak inplikatuta baitaude.

Bien bitartean, institutuak bertan behera utzi ditu eskolaz kanpoko ekintza eta jarduera guztiak; besteak beste, DBHko 4. mailako ikasleen ikasketa-bidaia.

Plentzia Bizkaia Irakasleak Hezkuntza Gizartea

