El Plan de Vialidad Invernal de Navarra cuenta con 220 vehículos de intervención y 384 personas

El operativo del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 de Navarra está integrado por 220 vehículos de intervención y 384 personas. A estos efectivos se suman los equipos gestionados directamente por Policía Foral, Guardia Civil y las distintas policías locales, coordinados desde el Centro de Control de Conservación de Carreteras del Departamento de Cohesión Territorial y SOS Navarra.



Así se recoge en el plan, que lleva operativo desde el pasado 1 de noviembre y se prolongará hasta el 30 de abril de 2026 y que ha sido presentado por los consejeros de Cohesión Territorial e Interior, Óscar Chivite y Amparo López, durante una visita al Centro de Conservación de Carreteras de Liédena.



Paralelamente, bajo el lema 'Que el invierno no te sorprenda en la carretera' se ha lanzado una campaña que pide a la ciudadanía que revise sus vehículos antes de la llegada del invierno, prestando atención a los neumáticos, los frenos, la dirección, el alumbrado, la batería, las bujías y el líquido anticongelante, entre otros.





