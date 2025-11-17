NAFARROAKO GOBERNUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

220 ibilgailu eta 384 langile prest daude Nafarroan, neguak errepideetan sor ditzakeen arazoei aurre egiteko

'Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu' goiburupean, kanpaina abiarazi du Foru Gobernuak, herritarrek ibilgailuak prest izan ditzaten.

 

nafarroa oscar chivite elurra kamioiak

Liedena, gaur. Argazkia: Nafarroako Gobernua.

author image

EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 Neguko Bidezaintza Plana aurkeztuko du gaur Nafarroako Foru Gobernuak: 220 ibilgailu eta 384 langile prest daude, neguak errepideetan sor ditzakeen arazoei aurre egiteko.  Foruzaingoarekin, Guardia Zibilarekin eta udaltzaingoekin elkarlanean arituko dira, Errepideen Kontserbazioa Kontrolatzeko Zentroak eta SOS Nafarroak koordinatuta.

Oscar Chivite eta Amparo Lopez Lurralde Kohesiorako eta Herrizaingo, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariek, hurrenez hurren, aurkeztu dute plana, Liedenan. Joan den azaroaren 1ean aktibatu zuten, eta 2026ko apirilaren 26ra arte egongo da indarrean. 

Horrekin batera, 'Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu' kanpaina ere abiarazi du Foru Gobernuak, herritarrei eskatzeko negurako ibilgailuak prest izan ditzatela. Besteak beste, balaztak, gurpilak, argiak edota bateria berrikusteko deia egingo zaie gidariei. 

 

Nafarroako Gobernua Negua Elurra Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean

Baionako Museoan ikusgai den Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum primitiae" euskaraz inprimatutako lehen liburua, Parisera itzuliko dute bi hilabete pasatuta. Bere lekua hemen dagoela aldarrikatzearekin batera, euskararentzat aitortza eta baliabideak eskatu dituzte gaur Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak. Halaber, abenduaren 27an Bilbon izango den euskararen aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute.
GRAFCAV6558. PLENTZIA (BIZKAIA), 17/11/2025.-Imagen del instituto Uribe Kosta en Plentzia (Bizkaia) donde la profesora que ha denunciado haber sufrido acoso por parte de alumnos de ese centro que el pasado 31 de octubre se concentraron ante su vivienda está muy afectada por la situación y se encuentra de baja médica, según han informado a EFE personas trabajadoras del centro. EFE/Iratxe Rodríguez
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Plentzian jazarpena salatu duen irakaslearen kasua dela eta, protokoloak aktibatu berri ditu Hezkuntza Sailak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Politiketako sailburuordeak adierazi duenez, orain arte ikastetxeak berak kudeatu ditu irakasleak aurreko urteetan ere  salatutako jazarpen egoerak. Azken gertakarietan ustez inplikatuta dauden ikasleak 12 eta 13 urte bitartekoak direla baieztatu du, eta, beraz, hartu beharreko neurriek "heziketa mailakoak" izan behar dutela. EH Bilduk azalpenak eskatuko dizkio Hezkuntza Sailari, "hartu beharreko mekanismoek" huts egin ote duten jakiteko.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X