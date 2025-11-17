Un hombre ha sido detenido en Angelu por un intento de homicidio a su expareja
Un hombre fue detenido este domingo, 16 de noviembre, en Angelu (Iparralde), por un intento de homicidio tras atropellar con su vehículo a su expareja y al hermano de esta en el barrio de Butte-aux-Cailles. Los hechos ocurrieron sobre las 17:00 horas, e inicialmente pareció tratarse de un accidente de tráfico. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital de Baiona.
Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre de 39 años y con antecedentes de violencia de género, habría embestido de manera deliberada a los dos peatones mientras atravesaban un paso de cebra.
La mujer, de 44 años y expareja del detenido, fue trasladada en estado crítico al hospital de Baiona, con un traumatismo craneal y una fractura de húmero. Su hermano, también de 44 años, también fue evacuado al centro sanitario.
El sospechoso fue arrestado y permanece en dependencias policiales en Baiona. La Fiscalía ha abierto una investigación por tentativa de homicidio.
