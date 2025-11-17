Iparralde
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un hombre ha sido detenido en Angelu por un intento de homicidio a su expareja

El detenido atropelló el domingo con su vehículo a la mujer y al hermano de esta. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Baiona.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Angelun bikotekide ohia hiltzen saiatzeagatik
author image

EITB

Última actualización

Un hombre fue detenido este domingo, 16 de noviembre, en Angelu (Iparralde), por un intento de homicidio tras atropellar con su vehículo a su expareja y al hermano de esta en el barrio de Butte-aux-Cailles. Los hechos ocurrieron sobre las 17:00 horas, e inicialmente pareció tratarse de un accidente de tráfico. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital de Baiona.

Según las primeras informaciones, el conductor, un hombre de 39 años y con antecedentes de violencia de género, habría embestido de manera deliberada a los dos peatones mientras atravesaban un paso de cebra.

La mujer, de 44 años y expareja del detenido, fue trasladada en estado crítico al hospital de Baiona, con un traumatismo craneal y una fractura de húmero. Su hermano, también de 44 años, también fue evacuado al centro sanitario.

El sospechoso fue arrestado y permanece en dependencias policiales en Baiona. La Fiscalía ha abierto una investigación por tentativa de homicidio

Iparralde Víctimas de accidentes de tráfico Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

Te puede interesar

GRAFCAV6558. PLENTZIA (BIZKAIA), 17/11/2025.-Imagen del instituto Uribe Kosta en Plentzia (Bizkaia) donde la profesora que ha denunciado haber sufrido acoso por parte de alumnos de ese centro que el pasado 31 de octubre se concentraron ante su vivienda está muy afectada por la situación y se encuentra de baja médica, según han informado a EFE personas trabajadoras del centro. EFE/Iratxe Rodríguez
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Educación abre un protocolo para activar medidas educativas por el acoso a una profesora de Plentzia

La viceconsejera de Políticas Educativas del Gobierno Vasco ha manifestado que “la prioridad del departamento es acompañar y proteger a la profesora afectada”. Ha confirmado que el alumnado presuntamente implicado tiene entre 12 y 13 años, por los que las medidas a adoptar “han de ser educativas”. EH Bildu ha anunciado que va a pedir explicaciones al Departamento vasco de Educación para saber si han fallado "los mecanismos que se tendrían que haber tomado".

Cargar más
Publicidad
X