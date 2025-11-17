Iparraldea
Gizon bat atxilotu dute Angelun bikotekide ohia hiltzen saiatzeagatik

Atxilotuak igandean harrapatu zituen bere ibilgailuarekin emakumea eta haren anaia. Biktimak Baionako ospitalera eraman zituzten.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu zuten atzo arratsaldean, igandean, Angelun (Ipar Euskal Herria), Butte-aux-Cailles barrutian bikotekide ohia eta haren anaia autoarekin harrapatzeagatik. Gertakariak 17:00ak aldera izan ziren, eta hasiera batean trafiko-istripu bat izan zela zirudien. Bi biktimak Baionako ospitalera eraman zituzten.

Lehen informazioen arabera, gidariak, genero-indarkeriako aurrekariak dituen 39 urteko gizonak, nahita harrapatu zituen bi oinezkoak zebra-bide bat zeharkatzen ari zirela.

44 urteko emakumea, atxilotuaren bikotekide ohia, egoera kritikoan eraman zuten Baionako ospitalera. Anaia ere, 44 urtekoa, osasun-zentrora eraman zuten.

Susmagarria atxilotu egin zuten eta polizia-etxean dago, Baionan. Fiskaltzak ikerketa abiatu du hilketa saiakeragatik.

