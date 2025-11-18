OPERACIÓN POLICIAL
Desmantelada la ‘oficina’ del Cartel de Jalisco en España, con una ramificacion operativa en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiako Jaliscoko Kartelaren "bulegoa" desegin dute, eta adarkatze operatiboa egin dute Bilbon
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policia Nacional ha detenido a 20 personas en una macrooperacion internacional en la que ha intervenido 1.870 kilos de cocaina, desarticulando la estructura del Cartel de Jalisco Nueva Generacion en España, que contaba con una ramificacion en Bilbao para distribuir la droga.

Drogas Delitos Sociedad

