Cortada la A-15 entre Pagozelai y Areso tras quedar cruzado un camión

La vía se encuentra cortada en ambos sentidos, lo que ha generado retenciones de hasta 3-4 kilómetros.

autovía a15 autobidea nafarroa gipuzkoa
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: A-15 errepidea itxita Pagozelai eta Areso artean, kamioi bat gurutzatuta geratu ondoren
EITB

