A-15 errepidea itxita dago Pagozelai eta Areso artean, kamioi bat gurutzatu da eta

Bi noranzkoetan dago itxita bidea, eta 3-4 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
autovía a15 autobidea nafarroa gipuzkoa
Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko

Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.

