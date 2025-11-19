A-15 errepidea itxita dago Pagozelai eta Areso artean, kamioi bat gurutzatu da eta
Aurrerapena
Zure interesekoa izan daiteke
25 urte eta erdiko espetxealdia ezarri diote Bilbon bost gizon hil zituen akusatuari, hilketa batengatik
Herri epaimahai batek erruduntzat jo zuen gizona, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak erruduntzat jotzeko frogak onartu ditu. Gizona antzeko lau hilketagatik ikertzen ari dira.
EHUren premien txostenarekin eztabaida atzera unibertsitate eremura "ekartzea"espero du Bengoetxeak
EHUko errektorearen arabera, 192 milioi euroko inbertsioa "ezinbestekoa" da unibertsitatearen funtsezko zerbitzuen "degradazio atzeraezina" saihesteko.
Hego Euskal Herriko unibertsitate eta zentroetako bederatzi ikerlari 'Highly Cited Researchers' rankinean
Highly Cited Researchers 2025 zerrendak 60 herrialdetako 7.131 zientzialari aitortu ditu, beren ikerketa eremuetan erakutsi duten aparteko eraginagatik. Aurtengo rankingean aintzatetsitako Euskal Herriko bederatzi ikerlariek askotariko arloetan egiten dute lan, hala nola medikuntzan, immunoterapian, energian, biomaterialetan edo Adimen Artifizialean.
Pedrosa sailburuaren ustez, Plentziako auzia dela eta, jazarritako irakasleak "erreparazio soziala" merezi du
Hezkuntza sailburuak adierazi duenez, Plentzian gertatutakoa sakon aztertzen ari dira, dagozkion ondorioak ateratzeko, baina, bitartean, "ezin gara geldirik egon". Horregatik, Pedrosak ikastetxean esku-hartze zuzena egitea proposatu du, eta Plentziako herri osoari eta Udalariparte hartzeko gonbita egin die.
Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioaz ari zela, orain dela 40 urte lortutako aborturako eskubidearen alde egin du Elgarrestak
Miren Elgarresta Emakunderen zuzendaria Radio Vitorian izan da. Bertan haurdunaldia nahita eteteko eskubideaz, abortuaz, mintzatu da. Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioen harira, orain dela 40 urte lortutako eskubidea defendatu du Elgarrestak.
Zedarriak Foroak etxebizitzarako euskal bizitegi-kontratu bat eta bizi arteko gozamena duen arrisku-kapitaleko funts bat proposatu ditu
Foroak uste du 7.000 milioira arteko inbertsio publiko-pribatua beharko dela etxebizitza-arazoari aurre egiteko eta 5 urtean 10.000 etxebizitza mobilizatzeko.
Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak
Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.
Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko
Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.
Etxerik gabeko pertsonen kopurua bikoiztu egin da EAEn, eta 1.500 baino gehiago ziren 2024an
Argitan, Atxurigorri, AZET edo Berri-otxoak bezalako eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur Bilboko Udalaren aurrean kartoi artean lurrean etzanda, "etxebizitza duina" izatea eragozten duen administrazioen etxebizitza-politika gaitzesteko.