La consejera Pedrosa cree que la profesora acosada en Plentzia merece "una reparación social"

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
Begoña Pedrosa. Foto: EITB.
La consejera de Educación ha señalado que están analizando en profundidad los sucedido en Plentzia para sacar las conclusiones pertinentes, pero que, mientras tanto, "debemos actuar". Por ello, Pedrosa ha propuesto realizar una intervención directa en el centro y ha invitado a todo el pueblo de Plentzia y al Ayuntamiento a participar en dicha intervención.

