La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zarautz condenan la última agresión machista ocurrida en el municipio

El Ayuntamiento de Zarautz y la Diputación de Gipuzkoa han condenado “con total firmeza” la última agresión machista ocurrida en el municipio costero, y trasladan su apoyo a la víctima y a sus allegados.

Los grupos políticos del Consistorio han aprobado una declaración institucional de condena en la que afirman que este acto, además de suponer "un ataque contra la integridad física y moral", constituye también una "grave e intolerable vulneración de los derechos humanos”.

Asimismo, recuerdan que las agresiones sexuales y sexistas "reflejan la violencia machista que se da en la sociedad y en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público". Y rechazan todo tipo de conductas que "no sean respetuosas con las mujeres”.

Por todo ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para "hacer frente a cualquier tipo de agresión sexista.

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa se ha adherido a la declaración de condena del Ayuntamiento siguiendo el Protocolo Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres de Gipuzkoa.

En su declaración, recuerda que "este tipo de hechos tiene su origen en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en actitudes e ideas machistas que pretenden dominar y controlar a las mujeres".

"El respeto por la igualdad de mujeres y hombres, así como por la dignidad, la libertad sexual y la integridad física de la persona, son derechos inviolables", ha destacado.

Ambas instituciones han llamado a la ciudadanía a participar en la concentración para condenar estas agresiones este jueves, a las 12.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Zarautz.