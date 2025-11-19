Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zarauzko Udalak udalerrian izandako azken eraso matxista gaitzetsi dute
Bi erakundeek gaitzespen "irmoa" adierazi dute emakume batek jasan duen erasoagatik, eta ostegunean, 12:00etan, Udaletxe plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera deitu dute.
Zarauzko Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak "irmotasun osoz" gaitzetsi dute udalerrian gertatutako azken eraso matxista, eta babesa helarazi diete biktimari eta haren senideei.
Udaleko talde politikoek adierazpen instituzional bat onartu dute ekintza hori, "osotasun fisiko eta moralaren aurkako erasoa" izateaz gain, "giza eskubideen urraketa larria eta onartezina" ere badela esanez.
Era berean, gogorarazi dute sexu-erasoek eta eraso sexistek "gizartean eta gure eguneroko bizitzan, eremu pribatuan zein publikoan, gertatzen den indarkeria matxista islatzen" dutela, eta "emakumeekiko errespetuzkoak ez diren" jokabide mota guztiak arbuiatzen dituztela.
Horregatik guztiagatik, "edozein eraso sexistari aurre egiteko" deia egin diete herritarrei.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin du Udalaren gaitzespen-adierazpenarekin, Gipuzkoako Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurkako Protokolo Instituzionalari jarraituz.
Bere adierazpenean gogorarazten duenez, "horrelako gertakarien jatorria da gizonen eta emakumeen arteko berdintasun falta" da, "emakumeak menderatu eta kontrolatu nahi dituzten jarrera eta ideia matxistak".
Emakumeen eta gizonen berdintasuna errespetatzea "eskubide bortxaezina" dela aldarrikatu du, "pertsonaren duintasuna, sexu-askatasuna eta osotasun fisikoa bezala".
Bi erakundeek dei egin diete herritarrei ostegun honetan, 12:00etan, Zarauzko Udaletxeko plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera.
