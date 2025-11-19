La edición 2025 de la lista Highly Cited Researchers ha incluido a nueve personalidades de la investigación de universidades y centros de Hego Euskal Herria. Estas nueve personas que se encuentran entre los más citados del mundo trabajan en campos como la medicina, la inmunoterapia, la energía, los biomateriales o la Inteligencia Artificial.

La lista Highly Cited Researchers 2025 reconoce a 7131 científicos de 60 países que han demostrado una influencia excepcional en sus campos de investigación. La clasificación se elabora a partir de los datos del índice Web of Science y un análisis cualitativo del Institute of Scientific Information de Clarivate

El investigador en Inteligencia Artificial en Tecnalia y la Universidad del País Vasco (EHU) Javier del Ser se estrena en dicho ranking, y ha sido el único investigador de Euskadi incluido en la categoría de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la lista. Con más de 450 artículos publicados, la investigación de Javier del Ser se centra en el desarrollo de IA aplicada y técnicas de aprendizaje automático orientadas a resolver problemas reales de modelización y optimización en sectores estratégicos como la industria, la salud, el transporte, la energía y la movilidad, buscando siempre que las soluciones basadas en IA sean fiables y explicables para garantizar su uso seguro, ético y responsable.

Michel Armand, investigador de CIC energiGUNE, centro de investigación vasco referente en almacenamiento de energía electroquímica, almacenamiento y conversión de energía térmica y tecnologías del hidrógeno, vuelve a aparecer en el listado científico de referencia internacional, por sexto año consecutivo. Nacido en Francia en 1946, Armand comenzó a finales de los años 80 la investigación en baterías recargables de litio -a través de la combinación con electrolito de polímero sólido- que ha permitido el desarrollo de las principales tecnologías asociadas, entre otras, el vehículo eléctrico. Ha publicado más de 400 artículos y suma 86 000 citas.

Luis M. Liz-Marzán, jefe de grupo en el Laboratorio de BioNanoPlasmónica del CIC biomaGUNE (Centro Vasco de Investigación Cooperativa en Biomateriales) ha sido reconocido una vez más como Investigador Altamente Citado en la categoría Interdisciplinar de 2025. La investigación del profesor Liz-Marzán, que acumula 658 publicaciones y cerca de 78 000 citas, ha contribuido significativamente a numerosos artículos muy citados en diversos campos, como la química, la ciencia de los materiales, la física y la ingeniería, lo que subraya la importancia de la investigación interdisciplinaria.

Navarra destaca en medicina y salud

Ignacio Melero, catedrático de la Facultad de Medicina de Navarra y líder de los programas de Inmunología e Inmunoterapia del cáncer del Cima y la Clínica, aparece por sexta vez en esta clasificación. Autor de 390 artículos y con más de 40 000 citas, compatibiliza su labor con el Centro de Inmuno-Oncología de la Universidad de Oxford.



La lista incorpora por primera vez a Gema Frühbeck, directora del Laboratorio de Investigación Metabólica y codirectora del Área de Obesidad de la Clínica de Navarra. Especialista en Endocrinología y Nutrición, acumula 457 publicaciones y más de 36 000 citas, y es referente internacional en fisiopatología de la obesidad.



También repiten en la clasificación, por segundo año consecutivo, el coordinador del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas, Bruno Sangro, con más de 350 publicaciones y 30 000 citas, y el director del Centro de Cáncer de la Universidad de Navarra (CCUN), Antonio González, especialista en cáncer ginecológico y autor de casi 300 artículos científicos.



Otros dos investigadores vinculados a la inmunoterapia del cáncer completan la representación navarra: Miguel Fernández de Sanmamed, investigador principal del grupo de Onco-Inmunología Aplicada y Traslacional del Cima, que aparece por tercer año en la lista, y María Rodríguez Ruiz, investigadora del grupo de Estrategias Combinadas de Inmunoterapia Traslacional y especialista en Oncología Radioterápica, que entra por primera vez en el ranking tras completar un posdoctorado en la Universidad de Weill Cornell (EE.UU.).



