Ratifican los 25 años y medio de prisión por uno de los asesinatos al acusado de matar a cinco hombres en Bilbao
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 25 años y medio de prisión impuesta a un hombre acusado de asesinar en Bilbao a un varón con el que había contactado a través de una aplicación de citas. El condenado, investigado además por otros cuatro homicidios similares, fue declarado culpable por un jurado popular.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha rechazado el recurso de apelación del acusado, que ya cuenta con una sentencia firme de 10 años de cárcel por un intento previo de asesinato, también en la capital vizcaína, donde trató de asfixiar a otro hombre.
Con esta decisión, el Alto Tribunal vasco confirma íntegramente el fallo dictado por la Audiencia de Bizkaia, que consideró probado que el condenado acabó con la vida de la víctima el 17 de octubre de 2021 utilizando la técnica del mataleón.
El acusado alegó en su recurso que no existían pruebas suficientes para desmontar su presunción de inocencia. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular (ejercida por la asociación Gehitu) defendieron la solidez del veredicto del jurado y solicitaron su confirmación.
El TSJPV subraya en su resolución que el jurado basó su decisión en pruebas “coherentes y no irracionales”, entre ellas la localización del teléfono del acusado en el lugar del crimen y la pericial que lo identificó como la persona que llamó a una entidad bancaria usando el móvil de la víctima. También avala la valoración del informe de inteligencia de la Ertzaintza que vincula al condenado con otros hechos similares ocurridos en Bilbao.
El hombre continúa investigado por otros cuatro asesinatos de varones con un modus operandi parecido. La sentencia del TSJPV no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Te puede interesar
Bengoetxea espera que con el documento de necesidades el debate vuelva al “ámbito universitario”
El rector de la EHU ha cifrado en 192 millones de euros las inversiones "imprescindibles" para evitar una "degradación irreversible" de los servicios esenciales de la universidad.
Nueve profesionales de la investigación de universidades y centros de Hego Euskal Herria en el ranking de los más citados del mundo
La lista Highly Cited Researchers 2025 reconoce a 7131 científicos de 60 países que han demostrado una influencia excepcional en sus campos de investigación. Estas nueve personas reconocidas en el ranking de este año trabajan en campos como la medicina, la inmunoterapia, la energía, los biomateriales o la Inteligencia Artificial.
La consejera Pedrosa cree que la profesora acosada en Plentzia merece "una reparación social"
La consejera de Educación ha señalado que están analizando en profundidad los sucedido en Plentzia para sacar las conclusiones pertinentes, pero que, mientras tanto, "debemos actuar". Por ello, Pedrosa ha propuesto realizar una intervención directa en el centro y ha invitado a todo el pueblo de Plentzia y al Ayuntamiento a participar en dicha intervención.
Sobre las tendencias reaccionarias contra los avances del feminismo, Elgarresta defiende el derecho al aborto logrado hace 40 años
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha hablado en Radio Vitoria sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, el aborto. En referencia a las tendencias reaccionarias contra los avances del feminismo, Elgarresta ha defendido el derecho adquirido hace 40 años.
Zedarriak plantea un contrato habitacional vasco para la vivienda y un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio
El foro cree que hará falta una inversión público-privada de hasta 7000 millones para abordar el problema y movilizar 10 000 viviendas en 5 años.
Gure Esku presenta "HERRITU", una tarjeta para declarar que Euskal Herria tiene derecho a decidir
Gure Esku ha presentado "HERRITU", una herramienta que busca fortalecer la comunidad vasca y reforzar sus pilares, y que tendrá como soporte una tarjeta física o virtual. Quien se suscriba expresará que Euskal Herria es una nación formada por 7 territorios, así como su adhesión al euskera y al derecho a decidir. Se pondrá en marcha en la Azoka de Durango y su intención es presentarla pueblo a pueblo por 10 euros de suscripción.
Las personas sintecho en la CAV se duplican con más de 1500 afectados en 2024
Colectivos sociales como Argitan, Atxurigorri, AZET o Berri-otxoak se han manifestado hoy tumbados en el suelo entre cartones frente al Ayuntamiento de Bilbao en repulsa a la política de vivienda de las administraciones que impide "una vivienda digna".
Osakidetza abre el proceso para contratar psicólogos en los ambulatorios
Con estos profesionales se buscará mejorar el abordaje de trastornos o malestares como el insomnio, la ansiedad o la depresión leve en los ambulatorios del Servicio Vasco de Salud. La medida contempla la contratación de psicólogos que serán los referentes en Atención Primaria y actuarán entre el médico de familia y la atención especializada que se presta en los centros de salud mental extrahospitalarios, destinados a los casos más complejos.
Los acusados niegan haber coaccionado y aseguran que solo rezaron en silencio ante Askabide
La mayoría ha declarado que no se acercó a nadie, que los rezos fueron en silencio, y que la Policía nunca les pidió marcharse. Son los elementos que se han repetido en las versiones ofrecidas hoy por quienes están siendo juzgados por las concentraciones ante la clínica Askabide.