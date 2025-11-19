Ratifican los 25 años y medio de prisión por uno de los asesinatos al acusado de matar a cinco hombres en Bilbao

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 25 años y medio de prisión impuesta a un hombre acusado de asesinar en Bilbao a un varón con el que había contactado a través de una aplicación de citas. El condenado, investigado además por otros cuatro homicidios similares, fue declarado culpable por un jurado popular.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha rechazado el recurso de apelación del acusado, que ya cuenta con una sentencia firme de 10 años de cárcel por un intento previo de asesinato, también en la capital vizcaína, donde trató de asfixiar a otro hombre.

Con esta decisión, el Alto Tribunal vasco confirma íntegramente el fallo dictado por la Audiencia de Bizkaia, que consideró probado que el condenado acabó con la vida de la víctima el 17 de octubre de 2021 utilizando la técnica del mataleón.

El acusado alegó en su recurso que no existían pruebas suficientes para desmontar su presunción de inocencia. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular (ejercida por la asociación Gehitu) defendieron la solidez del veredicto del jurado y solicitaron su confirmación.

El TSJPV subraya en su resolución que el jurado basó su decisión en pruebas “coherentes y no irracionales”, entre ellas la localización del teléfono del acusado en el lugar del crimen y la pericial que lo identificó como la persona que llamó a una entidad bancaria usando el móvil de la víctima. También avala la valoración del informe de inteligencia de la Ertzaintza que vincula al condenado con otros hechos similares ocurridos en Bilbao.

El hombre continúa investigado por otros cuatro asesinatos de varones con un modus operandi parecido. La sentencia del TSJPV no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.