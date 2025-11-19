EAE-KO AUZITEGI NAGUSIA

25 urte eta erdiko espetxealdia ezarri diote Bilbon bost gizon hil zituen akusatuari, hilketa batengatik

Herri epaimahai batek erruduntzat jo zuen gizona, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak erruduntzat jotzeko frogak onartu ditu. Gizona antzeko lau hilketagatik ikertzen ari dira.

Agentziak | EITB

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Bilbon gizonezko bat hiltzeagatik zigortu zuten gizonari ezarritako 25 urte eta erdiko espetxe-zigorra. Gizonak aplikazio baten bidez ezagutu zuen hildakoa. Gizona antzeko lau hilketagatik ikertzen ari dira.

Erabaki horrekin, Bizkaiko Auzitegiak emandako epaia erabat berresten du EAEko Auzitegi Nagusiak, frogatutzat jo baitu kondenatuak 2021eko urriaren 17an hil zuela biktima, beso biluziko itotzearen teknika erabiliz.

Akusatuak errekurtsoan errugabetasun presuntzioa baztertzeko froga nahikorik ez zegoela alegatu zuen. Hala ere, Ministerio Fiskalak eta akusazio partikular eta herrikoek (Gehitu elkartea) epaimahaiaren erabakiaren sendotasuna defendatu zuten.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ebazpenean azpimarratzen duenez, epaimahaiak froga “koherenteetan eta ez irrazionaletan” oinarritu zuen erabakia, besteak beste, akusatuaren telefonoa krimena gertatu zen lekuan aurkitu izana eta biktimaren mugikorra erabiliz banketxe batera deitu zuela identifikatu zuen periziala. Era berean, Ertzaintzaren inteligentzia txostenaren balorazioa ere babestu du, kondenatua Bilbon jazotako antzeko beste gertakari batzuekin lotzen baitu.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia ez da irmoa, eta kasazio-errekurtsoa aurkez daiteke Auzitegi Gorenean.

Bilbo Epaiketak Gizartea

Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko

Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.

