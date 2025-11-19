Bizkaia
Un incendio obliga a desalojar el polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo

Los bomberos trabajan en el edificio para extinguir el fuego, que ya está controlado.
Euskaraz irakurri: Barakaldoko Lasesarre kiroldegia hustu behar izan dute sute baten ondorioz

Última actualización

El polideportivo Lasesarre de Barakaldo (Bizkaia) ha tenido que ser desalojado por un incendio. El fuego, que ha empezado a las 19:20, no ha dejado heridos, pero sí ha afectado a parte del edificio municipal.

Según fuentes del Departamento de Seguridad, el incendio está controlado, aunque los bomberos continúan trabajando en el lugar.

Incendios Barakaldo Bizkaia Sociedad

