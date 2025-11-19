Un incendio obliga a desalojar el polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo

El polideportivo Lasesarre de Barakaldo (Bizkaia) ha tenido que ser desalojado por un incendio. El fuego, que ha empezado a las 19:20, no ha dejado heridos, pero sí ha afectado a parte del edificio municipal.

Según fuentes del Departamento de Seguridad, el incendio está controlado, aunque los bomberos continúan trabajando en el lugar.