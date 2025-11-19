Bizkaia
Barakaldoko Lasesarre kiroldegia jendez hustu dute, sute baten ondorioz

Suhiltzaileek dagoeneko kontrolpean dute sua, eta lanean jarraitzen dute itzaltzeko.

Barakaldoko (Bizkaia) Lasesarre kiroldegia jendez hustu behar izan dute sute baten ondorioz. Sua 19:20an hasi da eta ez du zauriturik utzi, baina udal eraikinaren zati bat kaltetu du.

Segurtasun Saileko iturrien arabera, sutea kontrolpean dago, eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute.

