Barakaldoko Lasesarre kiroldegia jendez hustu dute, sute baten ondorioz
Suhiltzaileek dagoeneko kontrolpean dute sua, eta lanean jarraitzen dute itzaltzeko.
Barakaldoko (Bizkaia) Lasesarre kiroldegia jendez hustu behar izan dute sute baten ondorioz. Sua 19:20an hasi da eta ez du zauriturik utzi, baina udal eraikinaren zati bat kaltetu du.
Segurtasun Saileko iturrien arabera, sutea kontrolpean dago, eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zarauzko Udalak udalerrian izandako azken eraso matxista gaitzetsi dute
Bi erakundeek gaitzespen "irmoa" adierazi dute emakume batek jasan duen erasoagatik, eta ostegunean, 12:00etan, Udaletxe plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera deitu dute.
Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketen katedra berri bat sortuko du Sorbonako Unibertsitatean
Esther Ferrer artista donostiarraren izena hartuko du katedrak, eta "unibertso frankofonoan euskararen eta euskal sorkuntzaren proiekzioa indartzea" bilatuko du.
Asier Abaunza: "Martzanako zenbait ostalarik ez dute terrazak kentzeko agindua bete nahi izan"
Bilboko Hirigintza zinegotziak azaldu du terrazak kentzeko agindua Kosta Zuzendaritzak ezarri duela. Era berean, ohartarazi du 3.000 eurorainoko zehapenak izan ditzaketela neurria bete ezean, eta gogorarazi du zer kautelazko neurri ezarri agindua eman zutenek erabaki behar dutela.
350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako
Iruñeko Udalak 624 gatz-zaku ditu, ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien esku jartzeko prest, unean uneko beharren arabera.
A-15 autobidea bere onera etorri da, bi orduz itxita egon ondoren Areso parean, kamioi baten istripuagatik
Donostiako noranzkoan egon da itxita autobidea, eta 3-4 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
25 urte eta erdiko espetxealdia ezarri diote Bilbon bost gizon hil zituen akusatuari, hilketa batengatik
Herri epaimahai batek erruduntzat jo zuen gizona, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak erruduntzat jotzeko frogak onartu ditu. Gizona antzeko lau hilketagatik ikertzen ari dira.
EHUren premien txostenarekin eztabaida atzera unibertsitate eremura "ekartzea"espero du Bengoetxeak
EHUko errektorearen arabera, 192 milioi euroko inbertsioa "ezinbestekoa" da unibertsitatearen funtsezko zerbitzuen "degradazio atzeraezina" saihesteko.
Hego Euskal Herriko unibertsitate eta zentroetako bederatzi ikerlari 'Highly Cited Researchers' rankinean
Highly Cited Researchers 2025 zerrendak 60 herrialdetako 7.131 zientzialari aitortu ditu, beren ikerketa eremuetan erakutsi duten aparteko eraginagatik. Aurtengo rankingean aintzatetsitako Euskal Herriko bederatzi ikerlariek askotariko arloetan egiten dute lan, hala nola medikuntzan, immunoterapian, energian, biomaterialetan edo Adimen Artifizialean.
Pedrosa sailburuaren ustez, Plentziako auzia dela eta, jazarritako irakasleak "erreparazio soziala" merezi du
Hezkuntza sailburuak adierazi duenez, Plentzian gertatutakoa sakon aztertzen ari dira, dagozkion ondorioak ateratzeko, baina, bitartean, "ezin gara geldirik egon". Horregatik, Pedrosak ikastetxean esku-hartze zuzena egitea proposatu du, eta Plentziako herri osoari eta Udalariparte hartzeko gonbita egin die.