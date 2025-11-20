Barnahus, el primer servicio de atención integral para menores víctimas de abusos sexuales en la CAV

El primer servicio de atención integral para menores víctimas de abusos sexuales en la CAV, ubicado en Vitoria-Gasteiz, ha empezado a funcionar este jueves, aunque hasta comienzos del año 2026 no atenderá los primeros casos. Seguirá el modelo Barnahus ('Casa de la Infancia', en islandés), una forma de entender la atención a la infancia víctima de violencia sexual en la que todos los servicios —sociales, judiciales, sanitarios, policiales y educativos— trabajan bajo un mismo techo, en un entorno amable y seguro adaptado a la infancia.



Será el primer centro de este tipo en la CAV, atenderá a menores del territorio de Álava y servirá como referencia para futuras implantaciones en otros territorios. Según los datos del Departamento de Seguridad del Gobiern Vasco, entre 2020 y 2023 se registraron 1009 denuncias por delitos sexuales con víctimas menores de edad. Además, se han incrementado los casos de violencia hacia niñas por parte de parejas o exparejas (25 %) y los delitos de violencia sexual (24,2 %). Asimismo, un informe de Save the Children revela que 1 de cada 5 menores en Euskadi puede haber sufrido violencia sexual.

"Garantiza derechos fundamentales"

El equipo del Barnahus de Vitoria está formado por un equipo fijo y otro móvil. Por un lado, el fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social. Por otro, el equipo móvil se constituye por un trabajador social y un psicólogo, un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.



Los menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación Foral de Álava y a su llegada al centro al niño o a la niña se le realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga del centro.



De la misma manera, en el mismo Barnahus, se le podrá hacer un examen médico. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) el niño o la niña realizará el relato de lo que le ha ocurrido acompañado en todo momento por la psicóloga. Así, podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato.



