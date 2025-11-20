Casi la mitad de las enfermeras vascas dicen haber sufrido comentarios sexistas

El 48,45 % de las profesionales consultadas ha asegurado haber sufrido comentarios o chistes sexistas ofensivos. La encuesta forma parte de una estrategia de sensibilización bajo el lema “Sí que pasa… Es acoso”.

SATSE ha señalado que un 25,28 % ha sufrido invasiones deliberadas de su espacio personal y que un 27,54 % se ha sentido menospreciada o tratada con condescendencia. Además, el 22,60 % ha afirmado haber recibido contacto físico no solicitado y un 9,60 % ha reconocido intentos no deseados de mantener una cita o de recibir proposiciones sexuales, a pesar de dejar claro su rechazo.

El sindicato ha destacado también que el sexo condiciona el trato recibido para el 41,67 % de las consultadas. Casi un 30 % ha escuchado historias o bromas de contenido sexual ofensivo, el 25,99 % ha sufrido miradas insinuantes, al 21,61 % han intentado tocarla o rozarla, y un 20,06 % ha sido objeto de llamadas de atención de carácter sexual.

Pese a esta realidad, el 85,54 % de las situaciones no se ha puesto en conocimiento del centro ni se ha denunciado, a menudo por desconocimiento de los protocolos (44,39 %) o por falta de confianza en su eficacia (30,61 %).

Ante estos datos, SATSE ha reclamado condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y el cumplimiento estricto de los planes de igualdad y protocolos destinados a su detección temprana y denuncia, así como apoyo y asesoramiento a las víctimas. El sindicato ha insistido en la necesidad de seguir concienciando a instituciones, empresas y sociedad para erradicar la violencia en el trabajo y ha pedido que estas formas de acoso se incluyan en las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial.