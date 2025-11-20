EAEko erizainen ia erdiek diote komentario sexistak jasan dituztela
Euskadiko erizain eta fisioterapeuten ia erdiek iruzkin iraingarriak jasan dituzte, SATSE Erizainen Sindikatuak egindako inkesta baten arabera. Kasuen % 85 baino gehiago ez dira salatzen. Ikerketa Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean eman da ezagutzera.
Osasun-profesionalen % 48,45ek adierazi du iruzkin edo txiste sexista iraingarriak jasan dituela. Inkesta sentsibilizazio-estrategia baten parte da, "Bai, gertatzen da... Jazarpena da" lelopean.
SATSEk adierazi duenez, % 25,28k bere espazio pertsonala nahita inbaditu du eta % 27,54k gutxietsita sentitu da edo adeitasunez tratatu dute. Gainera, % 22,60k adierazi du eskatu gabeko kontaktu fisikoa izan duela, eta % 9,60k aitortu du ez duela nahi hitzordu bat izateko edo sexu-proposamenak jasotzeko ahaleginik egin, nahiz eta argi utzi ez zutela horrelakorik nahi.
Sindikatuak nabarmendu du , halaber, sexuak baldintzatu egiten duela jasotako tratua galdetutakoen % 41,67rentzat. Ia % 30ek sexu-eduki iraingarriko istorioak edo txantxak entzun dituzte, % 25,99k begirada iradokitzaileak jasan dituzte, % 21,61ek ukitu edo ukitu nahi izan dute, eta % 20,06k sexu-izaerako arreta-deiak jaso dituzte.
Errealitate hori gorabehera, egoeren % 85,54 ez zaio zentroari jakinarazi eta ez da salatu, askotan protokoloak ez ezagutzeagatik ( % 44,39) edo protokoloen eraginkortasunean konfiantzarik ez izateagatik ( % 30,61).
Datu horien aurrean, SATSEk lan-baldintzak egokiak eskatu ditu sexu-jazarpena prebenitzeko, eta berdintasun-planak eta horiek goiz detektatzeko eta salatzeko protokoloak zorrotz betetzeko, bai eta biktimei laguntza eta aholkularitza emateko ere. Sindikatuak erakundeak, enpresak eta gizartea kontzientziatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du, laneko indarkeria desagerrarazteko, eta jazarpen mota horiek laneko arriskuen ebaluazioetan arrisku psikosozial gisa sartzeko eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, kirol-klub batean garagardo txorrota bat irekita utzi eta 450 litro hustutzeagatik
Gauez gertatu zen, ostalaritza-establezimendua itxita zegoela. Poliziak jakinarazi duenez, ustezko egilea bertan sartu zen eta garagardo-zisterna bateko txorrotari eragin zion baimenik gabe.
Begoña Pedrosa: "Irakasleen eskubideen edo euren lanaren aurkako edozein jokabide onartezina da"
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak babesa adierazi nahi izan dio Santurtziko ikastetxe bateko ikasle talde baten jazarpenaren biktima izan den irakasleari. "Ikastetxeak Ikasleen Eskubideei eta Betebeharren Dekretuaren esparruan aurreikusitako prozedurak aktibatu ditu, eta sailetik prozesu horri laguntzen jarraituko dugu, hurbiltasun eta errespetu osoz", adierazi du Pedrosak.
Kezka Lizarra inguruan, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat dagoelako bertan
Oinarri frankista eta ultraeskuindarra duen talde batek eraikinak erosi ditu Deierriko haran txikian, Lizarrako merindadean eta Iruñetik 40 bat kilometrora. Fundazioak sekten ezaugarri batzuk ditu, baina ez sekta gisa katalogatzeko adina.
Espetxera bidali dute Bilboko portuan 120 kilo kokaina zeramatzala atzemandako guardia zibila
Guardia Zibileko agenteak lankide bat ikertzen ari ziren, narkotrafikoarekin zerikusia zuelakoan. Lankide horrek Fiskalaren eta Mugen arloan egiten zuen lan eta aduanetan eta mugako pasabideetan segurtasuna bermatzea zuen zeregin. Guardia Zibileko iturriek baieztatu dutenez, joan den igandean atxilotu zuten 120 kilo kokaina zeramatzala.
Albiste izango dira: Abisu horia elurragatik eta hotzagatik, 50 urte Franco hil zela eta Brouarden eta Muguruzaren hilketen urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Santurtziko institutu bateko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu bat ikertzen ari da Adingabeen Fiskaltza
Adingabeen Fiskaltzak ikerketa abiatu du, Kantauri institutuko irakasle batek hainbat ikasle salatu ostean, ikasgelan hura grabatzeagatik eta mugikorraren bidez haren irudi bat manipulatu eta zabaltzeagatik.
Euskal errepideen egoera berrezarri da, goizeko lehen orduan gorabehera asko izan ostean
Bi errei itxi dituzte AP-8an, Zornotzan, eta lau kilometro arteko auto-ilarak izan dira; kamioi batek GI-636 errepidea blokeatu du Lezon, Errenteriarako noranzkoan, eta Santurtzin ere zirkulazioa oztopatu da. Gainera, errei bat itxi dute AP-1 autobidean, Soraluzen, kamioi batek matxura izan duelako.
Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen
Ertzaintzak ildo horretan hartutako erabakiaren gaineko iritzia eman du, eta jatorria dena delakoa izan inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.
Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietarako
Joxe Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak bere ustez unibertsitate publikoak behar dituen beharrak azaltzen jarraitu du. Asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean izan da, eta azpiegiturak zaharkituta ez geratzeko plan batek 190 milioi euro baino gehiago izan beharko lituzkeela esan du.