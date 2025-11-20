OSASUN-LANGILEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEko erizainen ia erdiek diote komentario sexistak jasan dituztela

Euskadiko erizain eta fisioterapeuten ia erdiek iruzkin iraingarriak jasan dituzte, SATSE Erizainen Sindikatuak egindako inkesta baten arabera. Kasuen % 85 baino gehiago ez dira salatzen. Ikerketa Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean eman da ezagutzera.

Enfermeria-enfermera-Osakidetza-irekia
Osakidetzako erizaina. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasun-profesionalen % 48,45ek adierazi du iruzkin edo txiste sexista iraingarriak jasan dituela. Inkesta sentsibilizazio-estrategia baten parte da, "Bai, gertatzen da... Jazarpena da" lelopean.

SATSEk adierazi duenez, % 25,28k bere espazio pertsonala nahita inbaditu du eta % 27,54k gutxietsita sentitu da edo adeitasunez tratatu dute. Gainera, % 22,60k adierazi du eskatu gabeko kontaktu fisikoa izan duela, eta % 9,60k aitortu du ez duela nahi hitzordu bat izateko edo sexu-proposamenak jasotzeko ahaleginik egin, nahiz eta argi utzi ez zutela horrelakorik nahi.

Sindikatuak nabarmendu du , halaber, sexuak baldintzatu egiten duela jasotako tratua galdetutakoen % 41,67rentzat. Ia % 30ek sexu-eduki iraingarriko istorioak edo txantxak entzun dituzte, % 25,99k begirada iradokitzaileak jasan dituzte, % 21,61ek ukitu edo ukitu nahi izan dute, eta % 20,06k sexu-izaerako arreta-deiak jaso dituzte.

Errealitate hori gorabehera, egoeren % 85,54 ez zaio zentroari jakinarazi eta ez da salatu, askotan protokoloak ez ezagutzeagatik ( % 44,39) edo protokoloen eraginkortasunean konfiantzarik ez izateagatik ( % 30,61).

Datu horien aurrean, SATSEk lan-baldintzak egokiak eskatu ditu sexu-jazarpena prebenitzeko, eta berdintasun-planak eta horiek goiz detektatzeko eta salatzeko protokoloak zorrotz betetzeko, bai eta biktimei laguntza eta aholkularitza emateko ere. Sindikatuak erakundeak, enpresak eta gizartea kontzientziatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du, laneko indarkeria desagerrarazteko, eta jazarpen mota horiek laneko arriskuen ebaluazioetan arrisku psikosozial gisa sartzeko eskatu du.

Osakidetza Erizaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Begoña Pedrosa: "Irakasleen eskubideen edo euren lanaren aurkako edozein jokabide onartezina da"

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak babesa adierazi nahi izan dio Santurtziko ikastetxe bateko ikasle talde baten jazarpenaren biktima izan den irakasleari. "Ikastetxeak Ikasleen Eskubideei eta Betebeharren Dekretuaren esparruan aurreikusitako prozedurak aktibatu ditu, eta sailetik prozesu horri laguntzen jarraituko dugu, hurbiltasun eta errespetu osoz", adierazi du Pedrosak.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X