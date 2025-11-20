Envían a prisión a un guardia civil arrestado con 120 kilos de droga en el Puerto de Bilbao
El juez ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un agente de la Guardia Civil arrestado el domingo cuando transportaba, dentro del Puerto de Bilbao, alrededor de 120 kilogramos de cocaína.
Agentes de ese Cuerpo investigaban por su supuesta relación con el narcotráfico a un compañero destinado en el área de Fiscal y Fronteras y que se dedica a garantizar la seguridad en las aduanas y en los pasos fronterizos.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la detención de ese agente el pasado domingo cuando transportaba en su coche patrulla 120 kilogramos de cocaína en las instalaciones portuarias, dentro de una operación que aún continua abierta este jueves.
Tras pasar el detenido a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión de manera preventiva.
