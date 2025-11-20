Drogak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espetxera bidali dute Bilboko portuan 120 kilo droga zeramatzala atzemandako guardia zibila

Guardia Zibileko agenteak lankide bat ikertzen ari ziren, narkotrafikoarekin zerikusia zuelakoan. Lankide horrek Fiskalaren eta Mugen arloan egiten zuen lan eta aduanetan eta mugako pasabideetan segurtasuna bermatzea zuen zeregin. Guardia Zibileko iturriek baieztatu dutenez, joan den igandean atxilotu zuten autoan eta portuko instalazioetan 120 kilo kokaina zeramatzala.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epaileak espetxera bidali du behin-behinean igandean Bilboko Portuan autoan 120 kilo kokaina zeramatzala portuan bertan atxilotutako guardia zibila. 

Guardia Zibileko agenteak lankide bat ikertzen ari ziren, narkotrafikoarekin zerikusia zuelakoan. Lankide horrek Fiskalaren eta Mugen arloan egiten zuen lan eta aduanetan eta mugako pasabideetan segurtasuna bermatzea zuen zeregin. 

Guardia Zibileko iturriek baieztatu dutenez, joan den igandean atxilotu zuten autoan eta portuko instalazioetan 120 kilo kokaina zeramatzala.

Epailearen aurretik pasata, hark espetxera bidali du behin-behinean. 

 

Drogak Delituak Bilboko Portua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X