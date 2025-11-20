La gripe ha causado cinco veces más ingresos hospitalarios que el año pasado en la CAV

La incidencia de la gripe en la CAV se sitúa en 238 casos por 100 000 habitantes y se espera que siga creciendo durante las próximas semanas. Esta enfermedad ha causado, por el momento, 553 ingresos en centros hospitalarios, cinco veces más que el año pasado, según los datos de Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que han llamado a "no bajar la guardia y vacunarse" ante el aumento de la incidencia y la proximidad de las fechas navideñas.

Bizkaia sigue siendo el territorio vasco con una mayor incidencia de la gripe, en concreto 333 casos por 100 000 habitantes, mientras que en Álava es de 140 casos y en Gipuzkoa de 128 casos.

El nivel de ocupación de las camas está en este momento en el 7 5%, y los responsables sanitarios han asegurado que "se pondrá en marcha el plan de contingencia con apertura de camas en hospitales en el momento que sea necesario".

Osakidetza ha insistido en la importancia de la vacunación "como herramienta clave" en la prevención de enfermedades respiratorias y ha animado a la población a "informarse sobre la vacunación y a participar activamente en la campaña".

Hasta este miércoles, 19 de noviembre, se han administrado un total de 531 922 vacunas frente a la gripe y 284 134 vacunas frente a la covid. Destaca "la simultaneidad en la vacunación de ambos virus", ya que el 70 % de las personas de 75 años o más han recibido ambas vacunas, "reflejando la importancia de la protección en este grupo de edad, que es el más vulnerable", han explicado.

Por su parte, en la población infantil de 6 a 59 meses, se han vacunado 23 075 niños, lo que representa un 35 % de cobertura en este grupo. Según han destacado, la vacunación de la gripe en niños de hasta 5 años es "crucial para protegerlos de complicaciones graves y reducir la propagación del virus en la comunidad", especialmente a personas vulnerables como abuelos o niños con enfermedades crónicas.

En cuanto a la vacunación antigripal de mujeres embarazadas, la cobertura actual se sitúa en el 49 %, una cifra que los responsables de Salud consideran "muy positiva para las fechas en las que nos encontramos" ya que el año pasado la cobertura al final de la campaña fue del 52 %.

No obstante, han insistido en "no bajar la guardia y que las personas se protejan frente las enfermedades respiratorias, tanto de la gripe como de la covid, ante la previsión de que el pico de contagios se adelante este año y por la proximidad de las fechas navideñas, en las que se dan con más frecuencia reuniones en grupo y, por lo tanto, la probabilidad de transmisión se multiplica".