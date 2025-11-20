OSAKIDETZA
Gripeagatik ospitaleratuta daudenen kopurua iaz baino bost aldiz handiagoa da EAEn

Osakidetzak eta Osasun Sailak txertaketaren garrantzia azpimarratu dute arnas gaixotasunen prebentzio gisa, eta "erne egoteko" eskatu dute Eguberrietara begira.

Agencias | EITB

Gripeak EAEn duen intzidentzia 238 kasukoa da 100.000 biztanleko, eta datozen asteetan gora egitea aurreikusten da. Oraingoz, 553 ospitaleratze eragin ditu, iaz baino bost aldiz gehiago. Osakidetzaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren esanetan, "erne egotea eta txertoa jartzea" oso garrantzitsua da intzidentziak gora egin duelako eta Eguberriak hurbil daudelako.

Bizkaia da gripearen intzidentzia handiena duen lurraldea: 333 kasu 100.000 biztanleko. Arabari dagokionez, 140 kasukoa da, eta Gipuzkoan 128 kasu atzeman dira 100.00 biztanleko.

Une honetan, oheen okupazio-maila % 75ekoa da. Osasun-arduradunek ziurtatu dutenez, "kontingentzia-plana abian jarriko da, beharrezkoa den unean ospitaleetan oheak ireki daitezen".

Osakidetzak berretsi du txertaketaren garrantzia "funtsezko tresna gisa" arnas gaixotasunen prebentzioan, eta herritarrak animatu dituzte "txertaketari buruz informatzera eta kanpainan aktiboki parte hartzera".

Azaroaren 19ra arte, EAEn 531.922 txerto jarri dira gripearen aurka, eta 284.134 txerto covidaren aurka. Nabarmentzekoa da biak jarri dituztenen kopurua; izan ere, 75 urte edo gehiagoko pertsonen % 70ek bi txerto horiek jaso dituzte.

Bestalde, 6 eta 59 hilabete bitarteko haurrei dagokienez, 23.075ek jaso dute txertoa, hau da, % 35eko estaldura lortu da talde horretan. Nabarmendu dutenez, 5 urte arteko haurren gripearen txertaketa "erabakigarria da konplikazio larrietatik babesteko eta birusaren hedapena murrizteko.

Haurdun dauden emakumeen txertaketari dagokionez, egungo estaldura % 49koa da. Osasun arduradunen ustez, zifra hori "oso positiboa da gauden egunetarako", iaz kanpainaren amaierako estaldura % 52koa izan baitzen.

Hala ere, "arreta ez jaistera eta pertsonak arnas gaixotasunetatik babestera" dei egiten da. Kutsatzeen gailurra aurten aurreratu egingo dela aurreikusten da, Gabonetako datak gertu daudelako eta data horietan taldeko topaketa gehiago egoten direlako, probabilitatea biderkatuz.

