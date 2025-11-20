Guardar
Muere una mujer en un accidente entre cuatro vehículos en la N-121-A en Bera

La víctima era vecina de Lesaka. Además, ha habido dos pesonas heridas, que han sido trasladas a los hospitales de Irun y San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Emakume bat hil da N-121-A errepidean, Beran, lau ibilgailuren artean izandako istripuan

Una mujer de 75 años, vecina de Lesaka (Navarra), ha fallecido en un accidente en la carretera N-121-A, en Bera. Otras dos personas han resultado heridas en la colisión entre cuatro vehículos.

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 68,3, en dirección a Behobia, sobre las 16:15.

Al accidente han acudido efectivos de bomberos del parque de Oronoz, el equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil, así como bomberos del parque de Irun, una ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado y una ambulancia de soporte vital básico procedentes de Gipuzkoa.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida de una mujer de 75 años, que ha fallecido en el lugar. Por su parte, las dos personas heridas han sido trasladas, por los servicios de emergencia movilizados por SOS Deiak, a los hospitales de Irun y San Sebastián.

