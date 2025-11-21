Bizkaia
Denuncian la aparición de un gusano en un menú escolar en Basauri

La Asociación de Padres y Madres del colegio Basozelai Gaztelu reclama un nuevo modelo de comedores escolares, dado que el actual ofrece menús de "escasa calidad y cantidades insuficientes".

colegio Basozelai Gaztelu de Basauri
Comedor del colegio Basozelai Gaztelu de Basauri. Foto: Basozelai Gaztelu
Euskaraz irakurri: Basauriko eskola-menu batean zizare bat agertu dela salatu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Asociación de Padres y Madres del colegio Basozelai Gaztelu de Basauri (Bizkaia) ha denunciado este viernes el hallazgo de un gusano en un plato de alubias servido a un alumno en el comedor escolar el pasado martes.

En una nota, el grupo ha explicado que, tras el hallazgo, responsables del comedor retiraron el primer plato a los alumnos y no sirvieron alubias en el segundo turno.

De igual forma, han destacado que el centro escolar pidió explicaciones tanto a la empresa adjudicataria del servicio, Eurest, como al Gobierno Vasco, si bien no han recibido ninguna respuesta.

La AMPA de este centro ha reclamado un nuevo modelo de comedores escolares, dado que han dicho que el actual ofrece menús de "escasa calidad y cantidades insuficientes".

basauri Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

