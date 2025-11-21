Bizkaia
Basauriko eskola-menu batean zizare bat agertu dela salatu dute

Basozelai Gaztelu ikastetxeko Guraso Elkarteak eskola-jantokien eredu berri bat eskatu du, egungo menuak "kalitate eta kantitate eskasekoak" direla iritzita.

colegio Basozelai Gaztelu de Basauri

Basauriko Basozelai Gaztelu ikastetxeko jangela. Argazkia: Basozelai Gaztelu ikastetxea

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Basauriko (Bizkaia) Basozelai Gaztelu ikastetxeko Guraso Elkarteak ostiral honetan salatu duenez, zizare bat aurkitu zuten asteartean, ikasle bati zerbitzatutako babarrun plater batean.

Ohar batean, taldeak azaldu du, aurkikuntzaren ondoren, jantokiko arduradunek lehen platera kendu zietela ikasleei , eta ez zituztela babarrunak zerbitzatu bigarren txandan.

Era berean, nabarmendu dute ikastetxeak azalpenak eskatu zizkiela Eurest zerbitzuaren enpresa esleipendunari eta Eusko Jaurlaritzari, baina ez dutela inolako erantzunik jaso.

Testuinguru horretan, eskola-jantokien eredu berri bat eskatu du Basozelai Gaztelu ikastetxeko Guraso Elkarteak, egungoak "kalitate eta kantitate eskaseko menuak" eskaintzen dituela iritzita.

basauri Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

