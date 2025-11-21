Día Internacional de la Televisión
¿Está la televisión herida de muerte?

Telebistaren etorkizuna, ataka larrian?
18:00 - 20:00
Tais San José | Naiara Ballesteros

El consumo de televisión ha cambiado mucho en los últimos años. No obstante, el consumo entre la población mayor de 50 años sigue siendo muy alto. La profesora de Audiovisuales de EHU Bea Narbaiza opina que la clave del futuro de la televisión será su credibilidad. 

AUDIENCIA DE TELEVISION POR FRANJA DE EDAD EN EUSKADI
Televisión Pública UPV-EHU Sociedad

