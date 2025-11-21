La iniciativa GazteChange visibilizará esta tarde en Bilbao la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia

El auditorio del Museo Guggenheim Bilbao acoge este viernes por la tarde la séptima edición de la iniciativa GazteChange, un encuentro en el que seis jóvenes relatarán sus experiencias y los retos a los que se han ido enfrentando para lograr visibilidad en el ámbito de la cultura, el arte y/o el deporte. Este evento, organizado por Unicef Comité Euskadi y Lagunarte, asociación de estudiantes de la Universidad de Deusto, se podrá seguir por streaming en eitb.eus y en el canal YouTube de EITB.

Presentado por el periodista Xabier Madariaga, el evento contará con la participación del joven pintor y muralista Nextor Otaño, la creadora de contenido y activista trans Vicky Gallego, el fotógrafo y naturalista Martin Barandallla, la deportista de élite Olaia Tejeda, los jóvenes Maikys creadores de contenido digital vinculado al deporte, y las emprendedoras Olatz Martija y Anne del Moral, fundadoras de una agencia de innovación y moda sostenible.

En concreto, serán seis charlas, en euskera y castellano, intercaladas por las actuaciones del coro ArteON de Laudio y del grupo musical Cochescuela, para amenizar un encuentro excepcional que pretende visibilizar la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

Todos ellos hablarán sobre los retos y dificultades a los que se enfrentan lasy los jóvenes a la hora de emprender o competir a tan alto nivel, partiendo de su propia experiencia personal. El evento cuenta con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.