La iniciativa GazteChange visibilizará esta tarde en Bilbao la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia
El auditorio del Museo Guggenheim Bilbao acoge este viernes por la tarde la séptima edición de la iniciativa GazteChange, un encuentro en el que seis jóvenes relatarán sus experiencias y los retos a los que se han ido enfrentando para lograr visibilidad en el ámbito de la cultura, el arte y/o el deporte. Este evento, organizado por Unicef Comité Euskadi y Lagunarte, asociación de estudiantes de la Universidad de Deusto, se podrá seguir por streaming en eitb.eus y en el canal YouTube de EITB.
Presentado por el periodista Xabier Madariaga, el evento contará con la participación del joven pintor y muralista Nextor Otaño, la creadora de contenido y activista trans Vicky Gallego, el fotógrafo y naturalista Martin Barandallla, la deportista de élite Olaia Tejeda, los jóvenes Maikys creadores de contenido digital vinculado al deporte, y las emprendedoras Olatz Martija y Anne del Moral, fundadoras de una agencia de innovación y moda sostenible.
En concreto, serán seis charlas, en euskera y castellano, intercaladas por las actuaciones del coro ArteON de Laudio y del grupo musical Cochescuela, para amenizar un encuentro excepcional que pretende visibilizar la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.
Todos ellos hablarán sobre los retos y dificultades a los que se enfrentan lasy los jóvenes a la hora de emprender o competir a tan alto nivel, partiendo de su propia experiencia personal. El evento cuenta con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.
Te puede interesar
La nieve cubre la Sakana y complica la circulación en la A-10
La nieve ha empezado a cuajar a primera hora de la mañana en la Sakana y ha cubierto de blanco las carreteras. Un camión accidentado ha obligado a cortar la A-10 en sentido Pamplona.
La Ertzaintza busca a un pastor de 77 años desaparecido ayer en las Campas de Urbia
Agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han reanudado esta mañana las labores de búsqueda de un pastor, de 77 años, desaparecido desde ayer cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri.
Osakidetza atendió en 2024 a 2121 víctimas de violencia machista, una media de 6 al día
374 de ellas fueron víctimas de agresión sexual, de las cuáles 4 de cada diez eran menores. Entre enero y septiembre de este año 2025 se han atendido ya 299 casos de agresión sexual.
Fallece una persona al ser arrollada por el tren en Gernika
El siniestro se ha producido en el paso a nivel del centro de la localidad por causas que se desconocen.
Será noticia: Temporal de frío, Día Internacional de la Televisión y 25 años del asesinato de Ernest Lluch
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
"Las definiciones suelen ser enrevesadas y muchas veces cuesta encontrar la respuesta"
El sábado 22 de noviembre se celebra en Irun la 10ª edición del Campeonato de Crucigramas de Euskal Herria, donde más de 30 participantes competirán por conseguir la txapela. Tras muchos años de parón, el año pasado, con motivo de la Korrika, Aitzondo Euskara Taldea recuperó el proyecto. El creador Joxan Elosegi y el miembro de la organización Beñat Muguruza han contado los detalles del concurso.
¿Puede la televisión sobrevivir a la nueva era digital?
El consumo de televisión ha cambiado mucho en los últimos años. No obstante, el consumo entre la población mayor de 50 años sigue siendo muy alto. La profesora de Audiovisuales de EHU Bea Narbaiza opina que la clave del futuro de la televisión será su credibilidad.
Ekaitz Pau, alcalde de Gorliz: "A pesar de enviar un coche de la Policía Municipal, atacaron la casa al marcharse"
Sobre el caso de acoso a la profesora del instituto Uribe Kosta, el alcalde de Gorliz, Ekaitz Pau, ha explicado que se enteró del asunto cuando la propia maestra se puso en contacto con el Ayuntamiento días antes de la última agresión. Afirma que se ha puesto en contacto con todas las partes para decidir cuáles deben ser los pasos a seguir, y subraya que no es una cosa aislada del instituto, sino que afecta a toda la sociedad.
Muere una mujer en un accidente entre cuatro vehículos en la N-121-A en Bera
La víctima era vecina de Lesaka. Además, ha habido dos pesonas heridas, que han sido trasladas a los hospitales de Irun y San Sebastián.