ENCUENTRO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La iniciativa GazteChange visibilizará esta tarde en Bilbao la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia

El auditorio del Museo Guggenheim Bilbao acoge la séptima edición de este encuentro, organizado por UNICEF Comité Euskadi y la asociación Lagunarte, que se podrá seguir por streaming en eitb.eus.
Auditorio Guggenheim Bilbao

Auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao, donde va a tener lugar este encuentro

Euskaraz irakurri: Gaztechange ekimenak haurren eta nerabeen eskubideak babestearen garrantzia ikusaraziko du gaur arratsaldean Bilbon
author image

EITB

Última actualización

El auditorio del Museo Guggenheim Bilbao acoge este viernes por la tarde la séptima edición de la iniciativa GazteChange, un encuentro en el que seis jóvenes relatarán sus experiencias y los retos a los que se han ido enfrentando para lograr visibilidad en el ámbito de la cultura, el arte y/o el deporte. Este evento, organizado por Unicef Comité Euskadi y Lagunarte, asociación de estudiantes de la Universidad de Deusto, se podrá seguir por streaming en eitb.eus y en el canal YouTube de EITB.

Presentado por el periodista Xabier Madariaga, el evento contará con la participación del joven pintor y muralista Nextor Otaño, la creadora de contenido y activista trans Vicky Gallego, el fotógrafo y naturalista Martin Barandallla, la deportista de élite Olaia Tejeda, los jóvenes Maikys creadores de contenido digital vinculado al deporte, y las emprendedoras Olatz Martija y Anne del Moral, fundadoras de una agencia de innovación y moda sostenible.

En concreto, serán seis charlas, en euskera y castellano, intercaladas por las actuaciones del coro ArteON de Laudio y del grupo musical Cochescuela, para amenizar un encuentro excepcional que pretende visibilizar la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

Todos ellos hablarán sobre los retos y dificultades a los que se enfrentan lasy los jóvenes a la hora de emprender o competir a tan alto nivel, partiendo de su propia experiencia personal. El evento cuenta con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.

Jóvenes Derechos humanos Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Las definiciones suelen ser enrevesadas y muchas veces cuesta encontrar la respuesta"

El sábado 22 de noviembre se celebra en Irun la 10ª edición del Campeonato de Crucigramas de Euskal Herria, donde más de 30 participantes competirán por conseguir la txapela. Tras muchos años de parón, el año pasado, con motivo de la Korrika, Aitzondo Euskara Taldea recuperó el proyecto. El creador Joxan Elosegi y el miembro de la organización Beñat Muguruza han contado los detalles del concurso.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ekaitz Pau, alcalde de Gorliz: "A pesar de enviar un coche de la Policía Municipal, atacaron la casa al marcharse"

Sobre el caso de acoso a la profesora del instituto Uribe Kosta, el alcalde de Gorliz, Ekaitz Pau, ha explicado que se enteró del asunto cuando la propia maestra se puso en contacto con el Ayuntamiento días antes de la última agresión. Afirma que se ha puesto en contacto con todas las partes para decidir cuáles deben ser los pasos a seguir, y subraya que no es una cosa aislada del instituto, sino que afecta a toda la sociedad.

Cargar más
Publicidad
X