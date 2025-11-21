Osakidetza atendió en 2024 a 2121 víctimas de violencia machista, una media de 6 al día
El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, atendió en 2024 un total de 2121 víctimas de violencia machista, una media de seis al día, lo que implica un incremento del 3,2 % respecto al año anterior.
Osakidetza ha dado a conocer estos datos, en un comunicado, con motivo de la celebración, el próximo martes, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Del total de mujeres atendidas, 374 fueron víctimas de agresión sexual, mientras que en 2023 fueron 268, con lo que el incremento de mujeres agredidas se sitúa en el 39,5 % en 2024.
Cuatro de cada 10 mujeres atendidas el pasado año por agresión sexual eran menores de edad.
En lo que respecta a 2025, entre enero y septiembre el Servicio Vasco de Salud ha atendido 299 casos de agresión sexual.
En Bizkaia se asistió a 1202 por violencia machista, un 1,7 % menos que en 2023, en Gipuzkoa a 599, con un incremento del 16,7 %, y en Álava a 320, lo que significa un ligero aumento del 0,3 %.
Por niveles asistenciales, 1041 casos se detectaron en Urgencias, 1003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.
Un total de 21 549 profesionales de Osakidetza han recibido formación sobre violencia de género en la última década a través de más de 400 acciones formativas.
Según ha destacado el Departamento de Salud, los profesionales de Osakidetza cuentan con guías de actuación específica para abordar la violencia de género y las agresiones sexuales.
Te puede interesar
Fallece una persona al ser arrollada por el tren en Gernika
El siniestro se ha producido en el paso a nivel del centro de la localidad por causas que se desconocen.
Será noticia: Temporal de frío, Día Internacional de la Televisión y 25 años del asesinato de Ernest Lluch
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
"Las definiciones suelen ser enrevesadas y muchas veces cuesta encontrar la respuesta"
El sábado 22 de noviembre se celebra en Irun la 10ª edición del Campeonato de Crucigramas de Euskal Herria, donde más de 30 participantes competirán por conseguir la txapela. Tras muchos años de parón, el año pasado, con motivo de la Korrika, Aitzondo Euskara Taldea recuperó el proyecto. El creador Joxan Elosegi y el miembro de la organización Beñat Muguruza han contado los detalles del concurso.
¿Puede la televisión sobrevivir a la nueva era digital?
El consumo de televisión ha cambiado mucho en los últimos años. No obstante, el consumo entre la población mayor de 50 años sigue siendo muy alto. La profesora de Audiovisuales de EHU Bea Narbaiza opina que la clave del futuro de la televisión será su credibilidad.
Ekaitz Pau, alcalde de Gorliz: "A pesar de enviar un coche de la Policía Municipal, atacaron la casa al marcharse"
Sobre el caso de acoso a la profesora del instituto Uribe Kosta, el alcalde de Gorliz, Ekaitz Pau, ha explicado que se enteró del asunto cuando la propia maestra se puso en contacto con el Ayuntamiento días antes de la última agresión. Afirma que se ha puesto en contacto con todas las partes para decidir cuáles deben ser los pasos a seguir, y subraya que no es una cosa aislada del instituto, sino que afecta a toda la sociedad.
Muere una mujer en un accidente entre cuatro vehículos en la N-121-A en Bera
La víctima era vecina de Lesaka. Además, ha habido dos pesonas heridas, que han sido trasladas a los hospitales de Irun y San Sebastián.
La gripe ha causado cinco veces más ingresos hospitalarios que el año pasado en la CAV
Osakidetza y Salud han insistido en la importancia de la vacunación como prevención de enfermedades respiratorias y llaman a "no bajar la guardia" ante la proximidad de las fechas navideñas.
La expansión de monocultivos amenaza a los murciélagos y a la Amazonía
La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña está alterando la vida de los murciélagos frugívoros, especies clave para la dispersión de semillas y el mantenimiento de la vegetación. Las áreas agrícolas impiden a los murciélagos desplazarse por el paisaje y cumplir su función como dispersores de semillas. A causa de los monocultivos, esa red ecológica queda prácticamente anulada. Cada semilla transportada por los murciélagos es una promesa de nuevos árboles, frutos, regeneración de bosques y sabanas. Necesario para la preservación de la Amazonía.
Barnahus, el primer servicio de atención integral para menores víctimas de abusos sexuales en la CAV
El servicio de Barnahus ofrece una atención homogénea y coordinada frente a la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes e integra los sistemas sanitario, educativo, social, policial y judicial.