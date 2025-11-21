Osakidetza atendió en 2024 a 2121 víctimas de violencia machista, una media de 6 al día

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, atendió en 2024 un total de 2121 víctimas de violencia machista, una media de seis al día, lo que implica un incremento del 3,2 % respecto al año anterior.

Osakidetza ha dado a conocer estos datos, en un comunicado, con motivo de la celebración, el próximo martes, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Del total de mujeres atendidas, 374 fueron víctimas de agresión sexual, mientras que en 2023 fueron 268, con lo que el incremento de mujeres agredidas se sitúa en el 39,5 % en 2024.

Cuatro de cada 10 mujeres atendidas el pasado año por agresión sexual eran menores de edad.

En lo que respecta a 2025, entre enero y septiembre el Servicio Vasco de Salud ha atendido 299 casos de agresión sexual.

En Bizkaia se asistió a 1202 por violencia machista, un 1,7 % menos que en 2023, en Gipuzkoa a 599, con un incremento del 16,7 %, y en Álava a 320, lo que significa un ligero aumento del 0,3 %.

Por niveles asistenciales, 1041 casos se detectaron en Urgencias, 1003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.

Un total de 21 549 profesionales de Osakidetza han recibido formación sobre violencia de género en la última década a través de más de 400 acciones formativas.

Según ha destacado el Departamento de Salud, los profesionales de Osakidetza cuentan con guías de actuación específica para abordar la violencia de género y las agresiones sexuales.