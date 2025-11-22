Central eólica
Concejo de Labraza y plataformas ecologistas exigen paralizar la central eólica de Labraza

Euskaraz irakurri: Labrazako kontzejuak eta plataforma ekologistek Labrazako zentral eolikoa geldiaraztea eskatu dute
EITB

El Concejo de Labraza y las plataformas Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske y Araba Bizirik han reclamado este sábado la paralización inmediata del proyecto de central eólica previsto en la localidad, hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resuelva los recursos presentados contra su tramitación. Asimismo, han invitado a la población a una jornada de solidaridad que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Labraza.

